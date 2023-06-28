Реклама
Прямой эфир
Мир
Чехия направит военных на усиление восточного фланга НАТО
Мир
Глава МО Украины признал низкую вероятность принятия страны в НАТО
Наука и техника
«Роскосмос» опубликовал первый снимок со спутника «Метеор-М» № 2–3
Политика
В СФ усомнились в поддержке украинцами переноса празднования Рождества на 25 декабря
Происшествия
ВСУ нанесли удар по Ясиноватой с применением РСЗО
Политика
Путин поговорил по телефону с королем Бахрейна
Авто
В московском каршеринге появилось 100 новых фургонов Sollers
Политика
Патрушев провел встречу в Москве с главкомом Сил правопорядка Ирана
Наука и техника
NASA назвало сроки испытаний по добыче ископаемых на Луне
Политика
В Кремле анонсировали встречу Ушакова с кардиналом Дзуппи
Общество
Москвичей предупредили о грозе и граде с вечера 28 июня
Армия
В ЛНР сообщили о ежедневных обстрелах ВСУ Северодонецка и Лисичанска
Авто
Глава Volkswagen исключил появление нового поколения Beetle

Песков объяснил выбор площадки для обращения Путина к силовикам

0
Фото: REUTERS/Sputnik/Sergei Guneev
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему президент России Владимир Путин выступил 27 июня перед силовиками и военнослужащими именно на Соборной площади.

«Соборная площадь известная, историческое место, поэтому собрались там», — сказал пресс-секретарь в разговоре с журналистами 28 июня.

Один из журналистов также уточнил у Пескова состав участников встречи. По словам представителя Кремля, то, что на церемонию были приглашены люди с боевым опытом и госнаградами, — это «не случайность и не совпадение». Пресс-секретарь указал, что служить Отечеству является данностью и должностью.

«Всех объединило и сплотило главное — ответственность за судьбу Отечества»
Обращение Владимира Путина. Основные цитаты

Накануне президент, выступая на Соборной площади Кремля, обратился к подразделениям Министерства обороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые принимали участие в пресечении попытки мятежа 24 июня. Путин выразил военнослужащим и силовикам благодарность за отвагу, доблесть и верность, проявленные во время пресечения попытки вооруженного мятежа.

24 июня Владимир Путин на фоне попытки мятежа со стороны руководства ЧВК «Вагнер» обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

Позднее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.

Позже, 26 июня, российский лидер в ходе обращения к россиянам поблагодарил всех тех, кто встал на пути у мятежников, а также выразил признательность Лукашенко, добавив при этом, что именно патриотический настрой россиян, консолидация всего российского общества сыграли в тревожные дни решающую роль.

Президент также указал на особую роль военнослужащих Министерства обороны России в подавлении мятежа.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023