Песков объяснил выбор площадки для обращения Путина к силовикам

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему президент России Владимир Путин выступил 27 июня перед силовиками и военнослужащими именно на Соборной площади.

«Соборная площадь известная, историческое место, поэтому собрались там», — сказал пресс-секретарь в разговоре с журналистами 28 июня.

Один из журналистов также уточнил у Пескова состав участников встречи. По словам представителя Кремля, то, что на церемонию были приглашены люди с боевым опытом и госнаградами, — это «не случайность и не совпадение». Пресс-секретарь указал, что служить Отечеству является данностью и должностью.

Накануне президент, выступая на Соборной площади Кремля, обратился к подразделениям Министерства обороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые принимали участие в пресечении попытки мятежа 24 июня. Путин выразил военнослужащим и силовикам благодарность за отвагу, доблесть и верность, проявленные во время пресечения попытки вооруженного мятежа.

24 июня Владимир Путин на фоне попытки мятежа со стороны руководства ЧВК «Вагнер» обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

Позднее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.

Позже, 26 июня, российский лидер в ходе обращения к россиянам поблагодарил всех тех, кто встал на пути у мятежников, а также выразил признательность Лукашенко, добавив при этом, что именно патриотический настрой россиян, консолидация всего российского общества сыграли в тревожные дни решающую роль.

Президент также указал на особую роль военнослужащих Министерства обороны России в подавлении мятежа.