Вечером в понедельник, 26 июня, президент России Владимир Путин обратился к россиянам по поводу ситуации с ЧГК «Вагнер», в котором поблагодарил российское общество за консолидацию и рассказал о решении избежать «большой крови». Основные цитаты — в материале «Известий».

О консолидации

Сегодня еще раз обращаюсь ко всем гражданам России. Благодарю вас за выдержку, сплоченность и патриотизм.

Повторю, была проявлена высочайшая консолидация общества, исполнительной и законодательной власти на всех уровнях. Твердую, однозначную позицию поддержки конституционного порядка заняли общественные организации, религиозные конфессии, ведущие политические партии, фактически всё российское общество. Всех объединило и сплотило главное — ответственность за судьбу Отечества.

Любой шантаж, попытки посеять смуту, обречены на провал.

О предательстве

С самого начала события незамедлительно были приняты все меры по защите конституционного строя, жизни и безопасности наших граждан.

Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать. Всё они понимали, в том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе, беспрецедентному давлению извне. Когда на фронте со словами «ни шагу назад!» гибнут наши товарищи.

Организаторы мятежа, предав свою страну, свой народ, предали и тех, кого они втянули в свой мятеж. (…) Именно такого исхода, братоубийства, хотели враги России. В том числе, неонацисты в Киеве.

Они потирали руки, мечтая взять реванш за свои неудачи на фронте и в ходе так называемого контрнаступления, но просчитались.

О военнослужащих

Благодарю всех наших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, которые встали на пути у мятежников, сохранив верность долгу, присяге и своему народу.

Мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегли Россию от трагических разрушительных последствий.

О группе «Вагнер»

Вместе с тем, мы знаем, что большинство командиров и бойцов группы «Вагнер» — это тоже патриоты России. Они доказали это на поле боя. Их использовали втемную, повернув против своих братьев по оружию.

Поэтому с самого начала событий по моему прямому поручению предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови. Для этого потребовалось и время, в том числе, чтобы дать возможность одуматься тем, кто совершил ошибку, понять, что их действия решительно отвергаются обществом, и к каким трагическим, разрушительным последствиям для России, для нашего государства ведет авантюра, в которую их втравили.

Благодарю тех солдат и командиров группы «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение — не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты.

Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет – сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку.

О благодарности народу

Но повторю, именно патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль. Эта поддержка позволила нам вместе преодолеть сложнейшие испытания для нашей Родины. Спасибо вам за это. Благодарю.