Путин выразил признательность Лукашенко за вклад в разрешение ситуации в России

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам 26 июня отметил усилия президента Белоруссии Александра Лукашенко по мирному разрешению ситуации в РФ.

«Признателен президенту Белоруссии Александру Григорьевичу Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации», — сказал он.

Российский лидер добавил, что решающую роль сыграл патриотический настрой российского общества и его консолидация в сложным момент.

«Повторю, именно патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль. Эта поддержка позволила нам вместе преодолеть сложнейшие испытания для нашей Родины», — сказал Путин.

24 июня Путин обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание.