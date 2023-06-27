Путин указал на роль военных в трудный для страны час

Российские военные в трудный для страны час встали на пути смуты и фактически остановили гражданскую войну. Об этом 27 июня заявил президент Владимир Путин в обращение к сотрудникам силовых ведомств.

Президент поблагодарил весь личный состав Вооруженных сил (ВС) России, сотрудников Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО за отвагу, доблесть и верность, проявленные во время попытки вооруженного мятежа.

«Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан <…> фактически остановили гражданскую войну», — констатировал Путин.

Российский лидер также указал на слаженность и четкость действий сотрудников силовых структур в непростой ситуации, отметив, что во время происходящего не пришлось снимать со своих позиций боевые подразделения, задействованные в зоне спецоперации. Кроме того, Путин добавил, что погибшие в тот день летчики с честью выполнили свой долг и попросил почтить их память минутой молчания.

Президент также подчеркнул, что народ и армия не встали на сторону мятежников, а решимость и мужество наряду с консолидацией общества сыграли решающую роль в подавлении мятежа.

24 июня Владимир Путин на фоне попытки мятежа со стороны руководства ЧВК «Вагнер» обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

Позднее стало известно, что президент Белоруссии Алекснадр Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.

Позже, 26 июня, российский лидер в ходе обращения к россиянам поблагодарил всех тех, кто встал на пути у мятежников, а также выразил признательность Лукашенко, добавив при этом, что именно патриотический настрой россиян, консолидация всего российского общества сыграли в тревожные дни решающую роль.