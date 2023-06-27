Память погибших 24 июня почтили минутой молчания

Президент России Владимир Путин во время выступления на Соборной площади Кремля обратился к подразделениям Министерства обороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые принимали участие в пресечении попытки мятежа 24 июня, с просьбой почтить память погибших летчиков минутой молчания.

Путин подчеркнул, что погибшие в тот день с честью выполнили свой долг.

«Прошу почтить их память минутой молчания», — обратился глава государства.

Также на Соборную площадь прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Ранее в этот день уголовное дело о вооруженном мятеже ЧВК «Вагнер» было прекращено в связи с тем, что его участники прекратили действия, направленные на совершение преступления.

В ходе своего обращения к россиянам 26 июня российский лидер выразил благодарность сотрудникам ЧВК «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение — не пошли на братоубийственное кровопролитие. Путин предложил им продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, вернуться к родным и близким домой или же остаться в Белоруссии.

24 июня Путин на фоне попытки мятежа со стороны руководства ЧВК «Вагнер» обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.