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Владимир Путин обратился к россиянам. Главное

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Фото: Официальный сайт президента РФ
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В понедельник, 26 июня, президент России Владимир Путин обратился к россиянам. Глава государства выступил после попытки мятежа, которую 24 июня предприняло руководство ЧВК «Вагнер».

Попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал

Президент поблагодарил граждан за сплоченность, выдержку и патриотизм. Он указал, что эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж и попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал.

«Повторю, была проявлена высочайшая консолидация общества, исполнительной и законодательной власти на всех уровнях. Твердую, однозначную позицию, поддержку конституционного порядка заняли общественные организации, религиозные конфессии, ведущие политические партии», — отметил российский лидер.

Ответственность за судьбу отечества всех объединила и сплотила, добавил Путин.

«Всех объединило и сплотило главное — ответственность за судьбу Отечества»
Обращение Владимира Путина. Основные цитаты

Вооруженный мятеж был бы подавлен

Президент указал, что с начала событий незамедлительно были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы по защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан России.

«Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать. Всё они понимали. В том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе, беспрецедентному давлению извне», — указал президент.

«Враги России хотели братоубийства»

По словам российского лидера, организаторы мятежа, придав свою страну, народ, предали и тех, кого втянули в преступления, лгали им, толкали на смерть под огонь, на то, чтобы стрелять в своих.

«Именно такого исхода, братоубийства, хотели враги России, неонацисты в Киеве и их западные покровители, и разного рода национальные предатели. [Они] хотели, чтобы солдаты России убивали друг друга, чтобы погибли военнослужащие и мирные жители», — сказал он.

По словам Владимира Путина, враги хотели проигрыша России и раскола российского общества, мечтая «взять реванш за свои неудачи на фронте» и в ходе так называемого контрнаступления. Однако они просчитались.

Благодарность тем, кто встал на пути у мятежников

Президент поблагодарил военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных служб, которые встали на пути у мятежников, а также сохранили верность присяге и своему народу.

«Мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегли Россию от трагических, разрушительных последствий. Вместе с тем мы знали и знаем, что подавляющее большинство бойцов и командиров группы «Вагнер» — это тоже патриоты России, преданные своему народу и государству», — отметил российский лидер.

Путин указал, что доказательством этому выступает мужество на поле боя во время освобождения Донбасса и Новороссии. Однако, добавил президент, их «попытались использовать в темную» против братьев по оружию, с которыми они сражались ради страны и ее будущего.

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С самого начала предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови

Президент отметил, что с самого начала событий по его прямому поручению предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови.

«Для этого потребовалось и время в том числе, чтобы дать возможность одуматься тем, кто совершил ошибку. Понять, что их действия решительно отвергаются обществом и к каким трагическим, разрушительным последствиям для России, для нашего государства ведет авантюра, в которую их втравили», — сказал он.

Президент выразил благодарность сотрудникам ЧВК «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение — не пошли на братоубийственную кровопролитие. Российский лидер указал, что у них есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Минобороны или другими силовыми органами либо вернуться к родным и близким.

«Кто хочет — сможет уйти в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку», — добавил он.

В заключение Путин выразил признательность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за усилия и вклад в мирное разрешение ситуации.

24 июня президент Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.

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