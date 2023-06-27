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Уголовное дело о вооруженном мятеже прекращено

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Фото: Global Look Press/Pool/Wagner Group
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Уголовное дело о вооруженном мятеже ЧВК «Вагнер» прекращено, о чем во вторник, 27 июня, сообщили в ЦОС ФСБ.

«В ходе расследования уголовного дела, возбужденного следственным управлением ФСБ РФ 23 июня по ст. 279 УК РФ по факту вооруженного мятежа, установлено, что его участники 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления», — сказано в сообщении.

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24 июня президент России Владимир Путин на фоне попытки мятежа со стороны руководства ЧВК «Вагнер» обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

Позднее стало известно, что белорусский президент Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.

Во время своего обращения к россиянам 26 июня глава государства выразил благодарность сотрудникам ЧВК «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение — не пошли на братоубийственное кровопролитие. Путин предложил им продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, вернуться к родным и близким домой или же остаться в Белоруссии.

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