Шойгу прибыл на Соборную площадь

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник, 27 июня, прибыл на Соборную площадь в Москве, где ожидается выступление президента Владимира Путина.

Сейчас на территории Кремля в ожидании обращения главы государства выстроились сотрудники силовых ведомств — Минобороны, ФСБ, Росгвардия, ФСО и МВД, рассказал журналист «Известий» Валентин Трушнин.

Выступление Верховного главнокомандующего ранее в этот день анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Путин обратится к подразделениям, которые обеспечивали порядок и законность во время попытки вооруженного мятежа.