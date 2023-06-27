Песков анонсировал выступление Путина на Соборной площади

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал выступление президента РФ Владимира Путина на Соборной площади в Москве.

«Выступление будет действительно. Место, где всем будет комфортно расположиться, — Соборная площадь», — отметил Песков, отвечая на вопрос журналиста в ходе брифинга 27 июня.

Известно, что президент обратится к подразделениям, которые обеспечивали порядок и законность во время мятежа.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Валентин Трушнин показал обстановку на территории Кремля. По его словам, попасть на территорию сложно из-за большого потока людей, сотрудников спецслужб.

В Москве и Подмосковье, а также в Воронежской области 24 июня был введен режим контртеррористической операции после попытки военного мятежа, предпринятой руководством ЧВК «Вагнер».

В тот же день Путин выступил с обращением, в котором пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

Позднее стало известно, что белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.