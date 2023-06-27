Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд в Москве оштрафовал Google на 4 млрд рублей за неуплату штрафа
Мир
В возрасте 94 лет умер сыгравший в «Титанике» актер Лью Палтер
Мир
Politico узнала о начале подготовки Данией украинских пилотов F-16
Армия
Путин заявил об особой роли военнослужащих МО РФ в подавлении мятежа
Общество
Память погибших 24 июня почтили минутой молчания
Армия
Золотов сообщил о возможности получения танков Росгвардией
Экономика
Мишустин заявил о становлении бюджета России более устойчивым
Мир
Свыше 1,4 тыс. названий населенных пунктов «дерусифицируют» на Украине
Мир
Премьер-министр Венгрии признал безрезультатность санкций против России
Мир
Путин сообщил о потере Киевом 259 танков с начала контрнаступления
Общество
Топ-менеджера итальянской компании задержали в Москве с наркотиками
Мир
Rheinmetall поставит Украине 14 танков Leopard 2 в 2024 году
Армия
ВС РФ уничтожили узел связи 110-й мехбригады ВСУ в районе Авдеевки

Путин заявил об особой роли военнослужащих МО РФ в подавлении мятежа

0
Фото: РИА Новости/Михаил Терещенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Особую роль в подавлении вооруженного мятежа сыграли военнослужащие Министерства обороны России, заявил во вторник, 27 июня, президент России Владимир Путин на встрече с военными.

Президент России сообщил, что на встрече с военными из Минобороны, Росгвардии, специальных служб, ФСБ, МВД на соборной площади Кремля, он поблагодарил их за подготовку к отражению вооруженного мятежа.

«Но особую роль в этом, безусловно, сыграли вы. Вы и ваши товарищи. И за это Вам особые слова благодарности», — сказал Путин, обращаясь к военнослужащим МО

Российский президент напомнил, что после вооруженных мятежей всегда и везде происходит одно и тоже — это хаос и гражданская война.

«Вот что вы предотвратили. Вот в чем была ваша роль. И за это, как верховный главнокомандующий, хочу выразить вам слова благодарности», — сказал он военнослужащим Министерства обороны.

Новость дополняется.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023