Путин заявил об особой роли военнослужащих МО РФ в подавлении мятежа

Особую роль в подавлении вооруженного мятежа сыграли военнослужащие Министерства обороны России, заявил во вторник, 27 июня, президент России Владимир Путин на встрече с военными.

Президент России сообщил, что на встрече с военными из Минобороны, Росгвардии, специальных служб, ФСБ, МВД на соборной площади Кремля, он поблагодарил их за подготовку к отражению вооруженного мятежа.

«Но особую роль в этом, безусловно, сыграли вы. Вы и ваши товарищи. И за это Вам особые слова благодарности», — сказал Путин, обращаясь к военнослужащим МО

Российский президент напомнил, что после вооруженных мятежей всегда и везде происходит одно и тоже — это хаос и гражданская война.

«Вот что вы предотвратили. Вот в чем была ваша роль. И за это, как верховный главнокомандующий, хочу выразить вам слова благодарности», — сказал он военнослужащим Министерства обороны.

Новость дополняется.