Глава МИД Кении выразил солидарность с Москвой в ситуации с мятежом

Министр иностранных дел Кении Альфред Мутуа 24 июня в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым выразил солидарность с российским руководством в усилиях по обеспечению стабильности и правопорядка в стране.

«А. Мутуа также выразил удовлетворение результатами недавнего визита С.В. Лаврова в Кению и подтвердил приверженность Найроби достигнутым договоренностям», — передает пресс-служба ведомства внешней политики России.

Кроме того, министры также обсудили график предстоящих контактов.

Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял в России попытку военного мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны РФ удара по тыловым лагерям ЧВК. В свою очередь, МО опровергло сообщения об ударах по тылу. Там отметили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с украинскими войсками в зоне проведения специальной военной операции. В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

Генпрокуратура пообещала дать надлежащую правовую оценку его действиям. Пригожину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

На фоне сложившейся ситуации в России многие поддержали президента РФ Владимира Путина и выступили против мятежа. Также политики, эксперты и политологи выразили мнение о необходимости консолидации общества в трудные времена.

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил о всеобъемлющей поддержке действий президента РФ по установлению законного порядка. Кроме того, лидер республики выразил убеждение, что благодаря «решительности и мудрости» Путина события последних дней будут успешно разрешены в соответствии с Конституцией и законами РФ.

Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером заявил, что никто не должен извлекать выгоду из событий в России. Он также заявил о полной поддержке шагов руководства РФ на фоне происходящих событий.

Также Путин провел телефонные разговоры с лидерами Белоруссии Александром Лукашенко, Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Глава государства проинформировал коллег о ситуации на территории России.

В свою очередь, российский лидер выступил с обращением, в котором пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание.