Песков анонсировал обращение Путина в ближайшее время

Президент России Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением. Об этом заявил 24 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Действительно, в ближайшее время Путин выступит с обращением», — ответил пресс-секретарь главы государства на вопрос ТАСС.

Накануне сообщалось, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин распространил видеокадры о якобы нанесении Минобороны РФ удара по тыловым лагерям ЧВК. В ведомстве опровергли сообщения об ударах. Там уточнили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

Тогда же ФСБ России возбудила дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж») в отношении Евгения Пригожина. В свою очередь, Генпрокуратура России пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям военнослужащего. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ отметили, что действия основателя ЧВК «Вагнер» фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.

24 июня у офиса ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге появились сотрудники Росгвардии. Как рассказал корреспондент «Известий», вокруг здания много спецтранспорта, вход на территорию закрыт.