Матвиенко обвинила Запад в обострении ситуации в Косово и Метохии

Западные страны провоцируют обострение ситуации в Косово и Метохии, чтобы усилить давление на политическое руководство в Сербии, заявила 23 июня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее слова приводятся на сайте Совфеда.



«Западные державы методично, раз за разом провоцируют обострение ситуации в автономном крае Косово и Метохия (Республика Сербия), чтобы усилить давление на политическое руководство в Белграде, принудить его отказаться от коренных национальных интересов, пожертвовать дружественными отношениями с братской Россией и другими традиционными партнерами», — заявила Матвиенко.



Также она назвала Вашингтон и Брюссель «прямыми виновниками разгула антисербского насилия».



«Они годами попустительствовали албанским ультранационалистам и сегодня, когда льется кровь, лишь притворяются миротворцами», — подчеркнула Матвиенко.

По ее мнению, «косово-албанские радикалы» ведут дело к новому конфликту в регионе, а США при помощи НАТО и «безвольного Евросоюза» поощряют их в этом.



Она указала на то, что Россия поддерживает руководство Сербии в отстаивании суверенитета и территориальной целостности страны.



Обострение конфликта между Сербией и Косово началось 26 мая, когда правоохранительные органы окружили административные здания в населенных пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич с целью захвата под предлогом оказания помощи избранным мэрам. Сербы вышли на защиту зданий, в результате пострадало более 50 человек.

14 июня президент Сербии Александр Вучич заявил, что косовские власти хотят оставить сербских жителей края без продуктов и лекарств. Действия Приштины противоречат международным нормам права и достигнутым ранее договоренностям, подчеркнул политик.



19 июня в городе Косовска-Митровица прошли протесты против незаконных действий самопровозглашенного правительства Косово. В митинге участвовало несколько тысяч человек, они хотели обратить внимание на драматическое положение этнических сербов, проживающих на территории республики.



Накануне Вучич и премьер-министр Косово Альбин Курти провели раздельные переговоры с представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, но отказались совместно обсуждать деэскалацию в Косово.