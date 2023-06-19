Тысячи сербов вышли на митинги против незаконных действий Приштины

В городе Косовска-Митровице проходят протесты против незаконных действий самопровозглашенного правительства Косово. Видео с места событий в понедельник, 19 июня, есть в распоряжении «Известий».

В митинге участвуют несколько тысяч человек, собравшиеся хотели обратить внимание на драматическое положение этнических сербов, проживающих на территории Косово. Перед участниками акции выступил экс-мэр Звечана Драгин Милович.

«Мы говорим уже третью неделю всей общественности, что наших лучших бизнесменов, спортсменов, студентов, рабочих, а теперь и медицинского работника арестовывают, преследуют, запугивают. Есть ли конец этому террору, исходящему из Приштины?» — сказал он.

Кроме того, экс-мэр Звечана обвинил западные организации в бездействии во время изгнания Приштиной этнических сербов.

«Правда в том, что с 1999 года <...> на глазах всего международного сообщества было изгнано из очага более 200 тыс. сербов», — обратился к митингующим Милович.

14 июня президент Сербии Александр Вучич заявил, что косовские власти хотят оставить сербских жителей края без продуктов и лекарств. Действия Приштины противоречат международным нормам права и достигнутым ранее договоренностям, подчеркнул политик.

Очередное обострение конфликта между Сербией и Косово началось 26 мая 2023 года, когда правоохранительные органы окружили административные здания в населенных пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич с целью захвата под предлогом оказания помощи избранным мэрам. Сербы вышли на защиту зданий, в результате пострадало более 50 человек.