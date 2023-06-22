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Боррель заявил об отказе Курти и Вучича совместно обсуждать ситуацию в Косово

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Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza
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Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косово Альбин Курти провели раздельные переговоры с представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, но отказались совместно обсуждать деэскалацию в Косово. Об этом в четверг, 22 июня, заявил Боррель по итогам встречи.

«Мы провели более четырех часов сначала с премьером Курти, потом с президентом Вучичем в рамках раздельных переговоров. Общей встречи не было. Мы пытались найти решение или хотя бы путь вперед», — рассказал он.

Глава внешнеполитической службы перечислил требования ЕС к обеим сторонам, а также выразил надежду, что оба лидера осознают серьезность ситуации и важность проведения новых выборов в сербских муниципалитетах Косово.

Боррель подчеркнул, что Брюссель потребовал от Косово незамедлительно прекратить любые полицейские операции вокруг зданий органов самоуправления в округах на севере страны и дать указания их мэрам продолжать работу вне этих зданий.

По его мнению, Сербия должна вывести протестующих из муниципальных зданий, в то время как Косово необходимо отвести полицию. Обе стороны должны объявить о выборах в этих муниципалитетах с условием участия в них косовских сербов.

Глава внешнеполитической службы ЕС также призвал косовские правоохранительные органы прекратить необоснованные задержания активистов из Сербии. В свою очередь сербская сторона должна освободить троих косовских спецназовцев, задержанных на ее территории с оружием.

«Всего несколько месяцев назад мы достигли в Брюсселе ключевого соглашения о пути к нормализации отношений. Казалось, что мы были на верном пути. Мы должны вернуться к исполнению этих договоренностей», — заключил Боррель.

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Ранее в этот день представители парламентской оппозиции из партий «Двери» и «Заветники» в Сербии выдвинули правительству требования по Косово. Оппозиция требует срочного проведения специальной сессии парламента Сербии на тему обострения ситуации на севере Косово и Метохии. Также Белград должен потребовать проведения заседания Совбеза ООН.

19 июня в городе Косовска-Митровица прошли протесты против незаконных действий самопровозглашенного правительства Косово. В митинге участвовало несколько тысяч человек, они хотели обратить внимание на драматическое положение этнических сербов, проживающих на территории республики.

До этого, 14 июня, Вучич заявил, что косовские власти хотят оставить сербских жителей края без продуктов и лекарств. Действия Приштины противоречат международным нормам права и достигнутым ранее договоренностям, подчеркнул политик.

Очередное обострение конфликта между Сербией и Косово началось 26 мая 2023 года, когда правоохранительные органы окружили административные здания в населенных пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич с целью захвата под предлогом оказания помощи избранным мэрам. Сербы вышли на защиту зданий, в результате пострадало более 50 человек.

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