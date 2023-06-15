Объявлены цены на кроссовер Livan X3 Pro

Китайская компания Livan, которая принадлежит Geely, презентовала в России кроссовер X3 Pro, сообщает 15 июня корреспондент «Известий».

Цены на новинку с учетом специальных условий начинаются от 1 699 900 рублей ― примерно столько же стоит обновленная Lada Vesta SW Cross в топовой комплектации (1 689 900 рублей). Пока что модель представлена в единственной комплектации, однако в скором времени производитель выведет на российский рынок еще две версии, в том числе с механической коробкой передач.

Автомобиль оснащен 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 103 л.с (142 Нм). в паре с вариатором с приводом на передние колеса.

Габариты компактного кроссовера: длина ― 4005 мм, ширина ― 1760 мм, высота ― 1575 мм, колесная база ― 2480 мм, а высота дорожного просвета составляет 185 мм. Объем багажника ― 400 л.

Livan X3 Pro предлагает покупателю такие опции, как мультируль, люк с электроприводом и защитой от защемления, кожаная обивка салона, галогеновая оптика, датчик света, встроенный видеорегистратор, системы ABS, ESP, передние подушки безопасности, круиз-контроль, поддержка Android Auto и Apple Carplay, 8-дюймовый дисплей системы мультимедиа, задний парктроник и камера заднего вида с системой динамической разметки.

На автомобиль действует пятилетняя гарантия (150 тыс. км). Кроме того, в ходе презентации новинки представители Livan сообщили, что в ходе ближайшего года компания планирует организовать в России фирменную дилерскую сеть с порядка 80 филиалами.

Также производитель намеревается расширить свое присутствие на российском рынке и в будущем представить новые модели. Так, в августе Livan презентует россиянам кроссовер X6 Pro, а в сентябре ― седан S6 Pro.

15 июня Geely анонсировал на российском рынке новую версию кроссовера Atlas Pro. Главное отличие новой версии кроссовера Geely ― силовая установка. Автомобиль поставляется с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 150 л.с. в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач с приводом на передние колеса. Максимальная скорость новинки ― 200 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 11 секунд.