Geely объявила цены на новую версию кроссовера Atlas Pro

Китайский производитель Geely анонсировал на российском рынке новую версию кроссовера Atlas Pro, сообщает 15 июня, в четверг, пресс-служба компании.

Atlas Pro в новом исполнении будет несколько дешевле тех версии, которые уже продаются в России. Так, цены на модель начинаются от 2 138 990 рублей с учетом специальных условий на покупку автомобиля. В ином случае ценник составляет от 2 688 990 рублей.

Главное отличие новой версии кроссовера Geely ― силовая установка. Автомобиль поставляется с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 150 л.с. в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач с приводом на передние колеса. Максимальная скорость новинки ― 200 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 11 секунд.

15 июня российские дилеры бренда Jetour начали продажи среднеразмерного кроссовера Soueast DX8S. Цена на кроссовер начинается от 2,5 млн рублей. Soueast DX8S завезены в Россию тестовой партией, чтобы изучить спрос модели на рынке. В дальнейшем DX8S может появиться на рынке под брендом Jetour.