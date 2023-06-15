В России появились тестовые партии кроссовера Soueast DX8S
Российские дилеры бренда Jetour начали продажи среднеразмерного кроссовера Soueast DX8S, сообщает 15 июня портал «Китайские автомобили».
Цена на кроссовер начинается от 2,5 млн рублей. Soueast DX8S завезены в Россию тестовой партией, чтобы изучить спрос модели на рынке. В дальнейшем DX8S может появиться на рынке под брендом Jetour.
Новинка оборудована 1,5-литровым турбомотором мощностью 156 л.с. в сочетании с 6-ступенчатым роботом с двойным сцеплением.
Габартиты Soueast: 4749 мм — длина, 1900 мм — ширина и 1720 мм — высота, длина колесной базы составляет 2745 мм. Новинка поставляется в пяти- и семиместной конфигурации.
Soueast DX8S поставляется с системой AutoHold, круиз-контролем, бесключевым доступом, светодиодной оптикой, шестью динамиками, люком, кожаным салоном, дисплеем приборной панели диагональю 12,3 дюйма и 10,25-дюймовым экраном медиасистемы.
13 июня официальные дилеры китайского производителя Jetour объявили о начале продаж городского кроссовера Dashing. Кроссовер Dashing ориентирован на молодежную аудиторию. Модель поставляется на российский рынок с двумя силовыми установками на выбор. Покупатель может выбрать турбодвигатель объемом 1,5 л и мощностью 147 л.с. в паре с автоматической или механической шестиступенчатой коробкой передач. Также Jetour предлагает 1,6-литровую турбированную силовую установку мощностью 190 л.с. в тандеме с семиступенчатым роботом.