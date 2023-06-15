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В России появились тестовые партии кроссовера Soueast DX8S

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Фото: портал «Китайские автомобили»
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Российские дилеры бренда Jetour начали продажи среднеразмерного кроссовера Soueast DX8S, сообщает 15 июня портал «Китайские автомобили».

Цена на кроссовер начинается от 2,5 млн рублей. Soueast DX8S завезены в Россию тестовой партией, чтобы изучить спрос модели на рынке. В дальнейшем DX8S может появиться на рынке под брендом Jetour.

Новинка оборудована 1,5-литровым турбомотором мощностью 156 л.с. в сочетании с 6-ступенчатым роботом с двойным сцеплением.

Габартиты Soueast: 4749 мм — длина, 1900 мм — ширина и 1720 мм — высота, длина колесной базы составляет 2745 мм. Новинка поставляется в пяти- и семиместной конфигурации.

Soueast DX8S поставляется с системой AutoHold, круиз-контролем, бесключевым доступом, светодиодной оптикой, шестью динамиками, люком, кожаным салоном, дисплеем приборной панели диагональю 12,3 дюйма и 10,25-дюймовым экраном медиасистемы.

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13 июня официальные дилеры китайского производителя Jetour объявили о начале продаж городского кроссовера Dashing. Кроссовер Dashing ориентирован на молодежную аудиторию. Модель поставляется на российский рынок с двумя силовыми установками на выбор. Покупатель может выбрать турбодвигатель объемом 1,5 л и мощностью 147 л.с. в паре с автоматической или механической шестиступенчатой коробкой передач. Также Jetour предлагает 1,6-литровую турбированную силовую установку мощностью 190 л.с. в тандеме с семиступенчатым роботом.

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