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Сальдо сообщил об эвакуации 7,1 тыс. человек из Херсонской области

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Фото: ТАСС/МЧС России
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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо 12 июня сообщил об эвакуации 7,1 тыс. человек из региона.

«К исходу 11 июня с начала спасательной операции с затопленных территорий эвакуированы 7,1 тыс. человек, из них 410 детей и 95 маломобильных граждан. За сутки вывезли 150 человек. 80 человек госпитализированы в лучшие медучреждения области. В пунктах временного размещения расселено 1,7 тыс. человек», — написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил Сальдо, пик наводнения пройден. В Новокаховском городском округе уровень воды опустился до отметки 5 м, в Голопристанском и Алешкинском муниципальных округах — до 1,5 м. Также от воды освободились более тысячи домов. В Новой Каховке продолжается откачка воды и расчистка территории.

По словам губернатора, с 11 июня началась санитарная обработка местности группировкой сил и средств от Минобороны РФ. С 12 июня будут вакцинировать жителей Голопристанского и Скадовского муниципальных округов.

Кроме того, Сальдо подчеркнул, что продолжается доставка продуктов питания, бутилированной питьевой воды и предметов первой необходимости.

С крыши снесло: как проходит эвакуация после прорыва Каховской ГЭС
Кроме МЧС спасать пострадавших помогают местные жители

Накануне вице-премьер России Марат Хуснуллин посетил Новую Каховку и Корсунку, чтобы дать оценку работам по борьбе с последствиями наводнения в Херсонской области после прорыва дамбы на Каховской ГЭС.

В тот же день в пресс-службе Сальдо сообщили, что три кладбища в Херсонской затоплены после прорыва дамбы Каховской ГЭС, однако вероятность размытия захоронений маловероятна.

Тогда же администрация Новокаховского городского округа заявила о полном уходе воды с улиц Новой Каховки. При этом всё еще затоплены объекты туризма, которые расположены в прибрежной зоне. Вода продолжает спадать и в других пострадавших районах. Глава правительства региона Андрей Алексеенко сообщал, что предварительный ущерб оценивается в 11,5 млрд рублей.

10 июня мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал главной задачей спасателей освобождение затопленных подвалов жилых домов.

Также врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сказал, что президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить жителям региона всю необходимую помощь, в частности, касающуюся восстановления поврежденного жилья.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

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