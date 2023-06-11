Из-за разрушения Каховской ГЭС оказались затопленными три кладбища

Три кладбища в Херсонской затоплены после прорыва дамбы Каховской ГЭС, однако вероятность размытия захоронений маловероятна. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщили ТАСС в пресс-службе врио губернатора региона Владимира Сальдо.

«На сегодняшний день в Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах действительно затоплены три кладбища», — заявил пресс-секретарь Владимир Василенко.



Он допустил вероятность размытия надгробий на двух затопленных кладбищах в районе города Алешки, однако счел маловероятным размытие самих захоронений. Кроме того, в пресс-службе отметили низкую вероятность размытия кладбища в Голопристанском муниципальном округе.

Василенко добавил, что на правом берегу Днепра около Херсона зафиксировали несколько мест разлития нефтепродуктов. При этом он не подтвердил информацию о подобных происшествиях на левом берегу.

Ранее в этот день администрация Новокаховского городского округа заявила о полном уходе воды с улиц Новой Каховки. При этом всё еще затоплены объекты туризма, которые расположены в прибрежной зоне.

10 июня мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал главной задачей спасателей освобождение затопленных подвалов жилых домов.

В тот же день врио главы региона Владимир Сальдо сказал, что президент России Владимир Путин поручил обеспечить жителям области всю необходимую помощь, в частности, касающуюся восстановления поврежденного жилья. Сальдо заверил, что имущество граждан будет восстановлено.

Он подчеркнул, что с затопленных территорий Новокаховского городского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов эвакуировано свыше 6 тыс. человек, среди которых 235 детей и 81 маломобильный гражданин.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.