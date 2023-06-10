Реклама
Прямой эфир
Мир
В МО Украины выразили уверенность в получении алгоритма вступления в НАТО в июле
Спорт
«Интер Майами» за сутки продал все билеты на матчи до конца сезона
Мир
Военный аэродром поврежден при ударе по Полтавской области Украины
Политика
В Госдуме разработали проект лицензии для владельцев бойцовых собак
Мир
На Западе вспомнили о предупреждениях РФ по вопросу расширения НАТО
Мир
В Германии изучат улики о причастности Польши к подрыву СП
Общество
Начавшийся 7 июня лесной пожар в Алтайском крае локализован
Общество
Депутат ГД рассказал об оформлении собственности на заброшенную землю
Мир
CNN сообщил о панике США из-за уничтожения Россией танков Leopard
Мир
Возникший в пригороде Парижа крупный пожар локализовали спустя несколько часов
Мир
Польский генерал счел рискованным контрнаступление ВСУ
Общество
В Херсонской области допустили снижение уровня воды ниже Каховской ГЭС к 16 июня
Сюжет:

В Херсонской области допустили снижение уровня воды ниже Каховской ГЭС к 16 июня

Сальдо: Днепр, предварительно, войдет в свое привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня
0
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Днепр войдет в свое привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня. Об этом в субботу, 10 июня, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Уровень подъема воды в Новой Каховке за сутки снизился на 3 м до отметки 7 м. Началась откачка воды и уборка мусора с улиц. <…> По предварительным расчетам ПАО «РусГидро», Днепр войдет в свое привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня», — написал он в Telegram-канале.

Сальдо уточнил, что с территорий Новокаховского городского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов эвакуировано более 6 тыс. человек, среди них 235 детей и 81 маломобильный гражданин. Свыше 1,7 тыс. эвакуированных находятся в пунктах временного размещения, 62 жителя региона госпитализированы, добавил он.

В ликвидации последствий затопления задействованы 795 человек и 344 единицы техники.

С крыши снесло: как проходит эвакуация после прорыва Каховской ГЭС
Кроме МЧС спасать пострадавших помогают местные жители

Накануне, 9 июня, Сальдо указал на то, что ущерб от прорыва Каховской ГЭС и затопления территорий составит больше 1,5 млрд рублей.

8 июня врио губернатора Херсонской области рассказал, что жителей подтопленных районов принимают 48 пунктов временного размещения, рассчитанных на 2,7 тыс. мест. По его словам, самые сложные часы уже пережиты.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 9 июня сформировал правительственную комиссию по устранению последствий наводнения после теракта на Каховской ГЭС. Ее возглавил вице-премьер страны Марат Хуснуллин.

Каховская гидроэлектростанция — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023