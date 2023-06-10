В Херсонской области допустили снижение уровня воды ниже Каховской ГЭС к 16 июня

Днепр войдет в свое привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня. Об этом в субботу, 10 июня, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Уровень подъема воды в Новой Каховке за сутки снизился на 3 м до отметки 7 м. Началась откачка воды и уборка мусора с улиц. <…> По предварительным расчетам ПАО «РусГидро», Днепр войдет в свое привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня», — написал он в Telegram-канале.

Сальдо уточнил, что с территорий Новокаховского городского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов эвакуировано более 6 тыс. человек, среди них 235 детей и 81 маломобильный гражданин. Свыше 1,7 тыс. эвакуированных находятся в пунктах временного размещения, 62 жителя региона госпитализированы, добавил он.



В ликвидации последствий затопления задействованы 795 человек и 344 единицы техники.

Накануне, 9 июня, Сальдо указал на то, что ущерб от прорыва Каховской ГЭС и затопления территорий составит больше 1,5 млрд рублей.

8 июня врио губернатора Херсонской области рассказал, что жителей подтопленных районов принимают 48 пунктов временного размещения, рассчитанных на 2,7 тыс. мест. По его словам, самые сложные часы уже пережиты.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 9 июня сформировал правительственную комиссию по устранению последствий наводнения после теракта на Каховской ГЭС. Ее возглавил вице-премьер страны Марат Хуснуллин.

Каховская гидроэлектростанция — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.