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Вода полностью сошла с улиц Новой Каховки после прорыва Каховской ГЭС
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Вода полностью сошла с улиц Новой Каховки после прорыва Каховской ГЭС

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Фото: t.me/VGA_NovayaKahovka
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С улиц Новой Каховки полностью ушла вода после разрушения Каховской ГЭС, сообщила администрация Новокаховского городского округа в Telegram-канале 11 июня.

Уточняется, что остаются затопленными объекты туризма, находящиеся в прибрежной зоне.

«На 18:00 вода полностью ушла с улиц Новой Каховки, но объекты туризма, которые находятся в прибрежной зоне, до сих пор затоплены», — говорится в сообщении.

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Накануне, 10 июня, стало известно, что вода практически полностью ушла из Новой Каховки, основной задачей спасателей на данный момент является освобождение затопленных подвалов жилых домов. Вода продолжает спадать и в других пострадавших районах. Глава правительства региона Андрей Алексеенко сообщал, что предварительный ущерб оценивается в 11,5 млрд рублей.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

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