Вода почти полностью ушла из Новой Каховки после теракта на ГЭС
Вода практически полностью ушла из Новой Каховки после теракта на Каховской ГЭС. Об этом в субботу, 10 июня, сообщил мэр города Владимир Леонтьев.
Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на вторник, 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды в Днепр. Согласно имеющейся информации, обстрел был произведен украинской стороной из РСЗО «Ольха». Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по статье «Терроризм».
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