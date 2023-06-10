Реклама
Прямой эфир
Мир
Премьер-министр Канады Трюдо прибыл с необъявленным визитом в Киев
Армия
Шойгу подписал приказ о порядке организации деятельности добровольческих организаций
Мир
Военный аэродром поврежден при ударе по Полтавской области Украины
Спорт
Россияне Демин и Корнеева выиграли юниорский Открытый чемпионат Франции по теннису
Мир
Немецкий концерн заявил о запуске производства танков на Украине через 15-20 месяцев
Мир
Политолог оценил возможную причастность Польши к подрыву «Северных потоков»
Политика
В МИД РФ пообещали отреагировать на понижение Исландией уровня дипотношений
Общество
Сальдо рассказал об ожогах пострадавших при ударе ВСУ по херсонскому ПВР
Мир
Звезды РФ и Белоруссии выступили в честь Дня России на одной сцене в Минске
Мир
ЦРУ уведомляло Бельгию об украинском следе в подрыве «Северных потоков»
Общество
Число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС возросло до 66 человек
Общество
Мурашко заявил об отсутствии проблем с доставкой лекарств в Херсонскую область
Сюжет:

Сальдо рассказал о контроле Путиным ситуации с затоплением в Херсонской области

Сальдо: Путин держит на постоянном контроле ситуацию после теракта на Каховской ГЭС
0
Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин держит на постоянном контроле ситуацию в Херсонской области после теракта на Каховской ГЭС. Об этом в субботу, 10 июня, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Президент интересуется ситуацией: что происходит, как происходит, сейчас неоднократно набирает и спрашивает, постоянно контролирует ситуацию», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Как отметил Сальдо, по поручению главы государства, он будет собирать и передавать максимально полную информацию по поводу ситуации с затоплением.

Кроме того, президент поручил врио губернатора региона обеспечить жителям области всю необходимую помощь, в частности, касающуюся восстановления поврежденного жилья. Сальдо заверил, что имущество граждан, которые оказались в зоне подтопления, восстановят.

С крыши снесло: как проходит эвакуация после прорыва Каховской ГЭС
Кроме МЧС спасать пострадавших помогают местные жители

Ранее в этот день Сальдо сообщил, что с затопленных территорий Новокаховского городского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов эвакуировано более 6 тыс. человек, среди них 235 детей и 81 маломобильный гражданин.

Тогда же региональный минздрав заявил, что число госпитализированных с подтопленных территорий после теракта на Каховской ГЭС возросло до 66 человек.

8 июня Сальдо рассказал, что жителей подтопленных районов принимают 48 пунктов временного размещения, рассчитанных на 2,7 тыс. мест. По его словам, самые сложные часы уже пережиты.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 9 июня сформировал правительственную комиссию по устранению последствий наводнения после теракта на Каховской ГЭС. Ее возглавил вице-премьер страны Марат Хуснуллин.

Каховская гидроэлектростанция — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023