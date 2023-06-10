Сальдо рассказал о контроле Путиным ситуации с затоплением в Херсонской области

Президент России Владимир Путин держит на постоянном контроле ситуацию в Херсонской области после теракта на Каховской ГЭС. Об этом в субботу, 10 июня, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Президент интересуется ситуацией: что происходит, как происходит, сейчас неоднократно набирает и спрашивает, постоянно контролирует ситуацию», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Как отметил Сальдо, по поручению главы государства, он будет собирать и передавать максимально полную информацию по поводу ситуации с затоплением.

Кроме того, президент поручил врио губернатора региона обеспечить жителям области всю необходимую помощь, в частности, касающуюся восстановления поврежденного жилья. Сальдо заверил, что имущество граждан, которые оказались в зоне подтопления, восстановят.

Ранее в этот день Сальдо сообщил, что с затопленных территорий Новокаховского городского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов эвакуировано более 6 тыс. человек, среди них 235 детей и 81 маломобильный гражданин.

Тогда же региональный минздрав заявил, что число госпитализированных с подтопленных территорий после теракта на Каховской ГЭС возросло до 66 человек.

8 июня Сальдо рассказал, что жителей подтопленных районов принимают 48 пунктов временного размещения, рассчитанных на 2,7 тыс. мест. По его словам, самые сложные часы уже пережиты.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 9 июня сформировал правительственную комиссию по устранению последствий наводнения после теракта на Каховской ГЭС. Ее возглавил вице-премьер страны Марат Хуснуллин.

Каховская гидроэлектростанция — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.