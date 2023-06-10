Число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС возросло до 66 человек

Число госпитализированных с подтопленных территорий после теракта на Каховской ГЭС в Херсонской области возросло до 66 человек. Об этом в субботу, 10 июня, сообщил минздрав региона.

«Бригады «скорых» доставили 66 человек из Алешек, Голой Пристани и Новой Каховки в лечебные учреждения, расположенные за 15-километровой зоной», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Как отметил министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат, пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь. Ее им оказывают врачи из других регионов России, направленные по поручению Минздрава России, добавил он.

Ранее в этот день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что с затопленных территорий Новокаховского городского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов эвакуировано более 6 тыс. человек, среди них 235 детей и 81 маломобильный гражданин.

Региональный минзрав 9 июня сообщил, что эпидемиологическая ситуация в Херсонской области после подтоплений из-за разрушения Каховской ГЭС стабильная. Как отметили в ведомстве, уровень заболеваемости инфекциями, передающимися водным и пищевым путем, низкий. Случаев заражения особо опасными и природно-очаговыми инфекциями зарегистрировано не было.

8 июня Сальдо рассказал, что жителей подтопленных районов принимают 48 пунктов временного размещения, рассчитанных на 2,7 тыс. мест. По его словам, самые сложные часы уже пережиты.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Каховская гидроэлектростанция — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.