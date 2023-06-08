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В Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС госпитализировали 29 человек

Министр соцполитики Херсонской области Бархатнова: после разрушения Каховской ГЭС госпитализированы 29 человек
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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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В Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС госпитализированы 29 человек. Об этом сообщили в четверг, 8 июня, местные власти.

«Общее количество госпитализированных — 29», — передает слова министра труда и социальной политики области Аллы Бархатновой «Интерфакс».

По ее словам, пострадавших распределили по четырем больницам.

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Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.

Погибших при подтоплении в Херсонской области нет, отметил врио главы региона Владимир Сальдо. Жителей подтопленных районов принимают 48 пунктов временного размещения, рассчитанных на 2,7 тыс. мест. По словам Сальдо, самые сложные часы уже пережиты.

7 мая стало известно, что пик наводнения в Херсонской области сместился от населенного пункта Алешки к Голой Пристани. По информации местных властей, ситуация в этих районах складывается тяжелая. Кроме того, спасатели вынуждены эвакуировать людей под огнем, который ведут Вооруженные силы Украины (ВСУ) с правого берега Днепра.

Тогда же сообщалось о том, что за два дня скорость течения Днепра выросла в 10 раз. Это создает дополнительные сложности для спасателей.

Сальдо подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории региона.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко 7 июня заявила, что киевский режим устроил настоящий экоцид в Херсонской области, уничтожив Каховскую ГЭС.

Каховская гидроэлектростанция — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

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