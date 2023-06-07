Сальдо сообщил об отсутствии погибших при подтоплении в Херсонской области

Информации о погибших при подтоплении в Херсонской области к этому моменту нет. Об этом 7 июня сообщил врио главы региона Владимир Сальдо.

«Ситуация в зоне подтопления находится под контролем, данных о жертвах среди гражданского населения на этот час не поступало», — написал он в своем Telegram-канале.

К этому моменту из затопленных населенных пунктов эвакуировано 1,5 тыс. человек. Людей принимают 48 пунктов временного размещения, рассчитанных на 2,7 тыс. мест.

По словам Сальдо, самые сложные часы уже пережиты. Он подчеркнул, что система оказания помощи населению налажена и работает хорошо.

В этот день Сальдо подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории Херсонской области.

Ранее в этот день глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев рассказал, что уровень воды начал снижаться. Власти Херсонской области планируют вывезти несколько тысяч жителей Новокаховского района после прорыва Каховской ГЭС. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал, как происходит подготовка к эвакуации населения.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что подрыв Каховской ГЭС Киевом был осуществлен с целью недопущения наступательных действий российской армии и переброски подразделений и техники ВСУ с херсонского направления в район наступательных действий.

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о теракте. Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины, обеспечивает разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.