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Вице-премьер Абрамченко назвала экоцидом теракт на Каховской ГЭС

Абрамченко: киевский режим, уничтожив Каховскую ГЭС, устроил экоцид в Херсонской области
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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что киевский режим устроил настоящий экоцид в Херсонской области, уничтожив Каховскую ГЭС.

В ходе выступления в Совете Федерации 7 июня сенатор подчеркнула, что на сегодняшний день в результате прорыва гидроэлектростанции затоплено несколько населенных пунктов, большая вода угрожает более 20 тыс. мирных граждан, включая детей. Кроме того, затоплены объекты размещения отходов, скотомогильники, очистные сооружения. Также погибли животные.

«Хочу осудить действия киевского режима, уничтожившего Каховскую ГЭС и устроившего настоящий экоцид на территории Херсонской области», — сказала Абрамченко.

На затопленной территории, по ее словам, также находятся несколько уникальных природных комплексов, в том числе национальный парк «Нижнеднепровский» и природный комплекс гилея, которые в связи с ЧП надолго утратили свою рекреационную ценность.

«Это преступление киевского режима должно быть рассмотрено и осуждено на площадке Организации Объединенных Наций», — указала вице-премьер.

Наряду с этим Абрамченко подчеркнула, что правительство вместе с руководством Херсонской области предприняло все необходимые первоочередные меры для стабилизации ситуации и помощи людям.

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Утром 6 июня произошел прорыв дамбы Каховской ГЭС, станция почти полностью ушла под воду. Повреждения надводных сооружений привели к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению.

В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило.

В течение дня из зоны затопления вывезли более 900 человек. Как минимум семь человек пропали без вести. Они находились на островах, которые оказались затоплены.

По словам главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов, в которых проживают 22 тыс. человек. В настоящее время готовится эвакуация Новокаховского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте. Председатель СК Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования.

Каховская гидроэлектростанция — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

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