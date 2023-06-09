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Минздрав Херсонской области назвал стабильной эпидситуацию после подрыва ГЭС

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Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ
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Эпидемиологическая ситуация в Херсонской области, после подтоплений из-за разрушения Каховской ГЭС, стабильная. Об этом 9 июня сообщили в Telegram-канале регионального министерства здравоохранения.

Как отметили в ведомстве, уровень заболеваемости инфекциями, передающимися водным и пищевым путем, низкий.

«В условиях чрезвычайной ситуации в Херсонской области усилен мониторинг состояния заболеваемости», — подчеркивается в сообщении минздрава.

Кроме того, после подтопления случаев заражения особо опасными и природно-очаговыми инфекциями зарегистрировано не было.

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Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.

Позднее пик наводнения в Херсонской области сместился от населенного пункта Алешки к Голой Пристани. По информации местных властей, ситуация в этих районах складывалась тяжелая. Спасатели были вынуждены эвакуировать людей под огнем, который ведут Вооруженные силы Украины с правого берега Днепра.

8 июня врио главы Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что жителей подтопленных районов принимают 48 пунктов временного размещения, рассчитанных на 2,7 тыс. мест. По его словам, самые сложные часы уже пережиты.

Каховская гидроэлектростанция — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

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