Мишустин создал правкомиссию по ликвидации последствий теракта на ГЭС

Премьер-министр России Михаил Мишустин сформировал правительственную комиссию по устранению последствий наводнения в Херсонской области после прорыва на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом в пятницу, 9 мая, сообщает кабинет министров РФ.

Согласно имеющейся информации, комиссию возглавил вице-премьер страны Марат Хуснуллин.

Также в состав вошли: глава МЧС России Александр Куренков, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, первый замминистра финансов Леонид Горнин, первый замминистра внутренних дел Александр Горовой и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Ранее в этот день глава государства Владимир Путин поручил Мишустину образовать соответствующую комиссию.

Тогда же врио главы Херсонской области Владимир Сальдо указал на то, что ущерб от прорыва Каховской ГЭС и затопления территорий составит больше 1,5 млрд рублей.

Накануне он рассказал, что жителей подтопленных районов принимают 48 пунктов временного размещения, рассчитанных на 2,7 тыс. мест. По его словам, самые сложные часы уже пережиты. В тот же день стало известно, что в 17 населенных пунктах количество жилых домов, оказавшихся под водой, увеличилось почти до 22,3 тыс.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Каховская гидроэлектростанция — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.