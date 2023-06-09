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Сальдо оценил ущерб от прорыва Каховской ГЭС в более чем 1,5 млрд рублей

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Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова
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Ущерб от прорыва Каховской ГЭС и затопления территорий составит больше 1,5 млрд рублей. Об этом 9 июня заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

«Ущерб от разрушений превысит 1,5 млрд рублей. Только после полного схода воды предстоит приступить к расчетам объемов ущерба и оценки сложившейся ситуации», — приводит его слова Херсонское агентство новостей в Telegram.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.

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Кроме МЧС спасать пострадавших помогают местные жители

Позднее пик наводнения в Херсонской области сместился от населенного пункта Алешки к Голой Пристани. По информации местных властей, ситуация в этих районах складывалась тяжелая. Спасатели были вынуждены эвакуировать людей под огнем, который ведут Вооруженные силы Украины с правого берега Днепра.

8 июня Сальдо рассказал, что жителей подтопленных районов принимают 48 пунктов временного размещения, рассчитанных на 2,7 тыс. мест. По его словам, самые сложные часы уже пережиты.

Позднее, 9 июня, в зоне затопления в Херсонской области было обнаружено тело погибшей женщины 1939 года рождения. Она стала восьмой жертвой катастрофы. Также сообщалось, что в 17 населенных пунктах количество жилых домов, оказавшихся под водой, увеличилось почти до 22,3 тыс.

Каховская гидроэлектростанция — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

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