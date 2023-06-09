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Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий ЧП на Каховской ГЭС

Путин поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения в Херсонской области
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Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ
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Российский лидер Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину образовать правительственную комиссию по устранению последствий наводнения в Херсонской области после прорыва на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщила в пятницу, 9 июня, пресс-служба Кремля на своем сайте.

«Образуйте правительственную комиссию по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территории Херсонской области, вызванного диверсией на Каховской ГЭС», — говорится в сообщении.

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Ранее в этот же день врио главы Херсонской области Владимир Сальдо указал на то, что ущерб от прорыва Каховской ГЭС и затопления территорий составит больше 1,5 млрд рублей.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.

8 июня Сальдо рассказал, что жителей подтопленных районов принимают 48 пунктов временного размещения, рассчитанных на 2,7 тыс. мест. По его словам, самые сложные часы уже пережиты. В тот же день сообщалось, что в 17 населенных пунктах количество жилых домов, оказавшихся под водой, увеличилось почти до 22,3 тыс.

Тогда же Совет Федерации РФ призывал парламенты государств мира дать принципиальную оценку случившемуся на Каховской ГЭС и направить усилия на предотвращение новых актов международного терроризма.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что подрыв гидроэлектростанции был осуществлен Киевом с целью недопущения наступательных действий российской армии и переброски подразделений и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) с херсонского направления в район наступательных действий.

Каховская гидроэлектростанция — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

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