В Совфеде заявили о необходимости расследовании теракта на Каховской ГЭС

Совет Федерации настаивает на расследовании теракта на Каховской ГЭС, следует из заявления верхней палаты 8 июня, которое было направлено парламентам мира в связи с произошедшим.

«Совет Федерации заявляет о том, что всю ответственность за террористический акт на Каховской ГЭС несут киевский режим и покрывающие его преступления государства коллективного Запада», — говорится в тексте заявления, опубликованном на сайте палаты.

В документе подчеркивается, что верхняя палата расценивает совершенный киевским режимом теракт как грубое нарушение международного права и настаивает на установлении всех обстоятельств «варварской атаки», а также на полной компенсации ущерба, нанесенного жизни и здоровью граждан РФ и экологии региона.

СФ также призывал парламенты государств мира дать принципиальную оценку очередному преступлению киевского режима и направить усилия на предотвращение новых актов международного терроризма, отмечается в обращении.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, что привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы.

В результате погибли пять человек, в Херсонской области было госпитализировано 29. По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что подрыв гидроэлектростанции был осуществлен Киевом с целью недопущения наступательных действий российской армии и переброски подразделений и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) с херсонского направления в район наступательных действий.

Постпред России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, указал, что Россия заинтересована в расследовании и поднимет вопрос о его проведении на заседании Совета Безопасности ООН.

Каховская гидроэлектростанция — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.