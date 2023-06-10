Ущерб из-за теракта на Каховской ГЭС оценили в 11,5 млрд рублей

Предварительный ущерб, нанесенный Херсонской области из-за теракта на Каховской ГЭС, оценивается в 11,5 млрд рублей, сообщил 10 июня глава правительства региона Андрей Алексеенко в Telegram-канале.

«Он измеряется колоссальной суммой в 11,5 млрд рублей. И эта цифра может быть далеко не окончательной», — отметил он.

Как добавил Алексеенко, комиссии по оценке ущерба обследуют дома для скорейшего начала выплат компенсаций за утерю имущества.

«Предварительный расчет ущерба, нанесенного терактом нацистов инфраструктуре области — соцобъектам, дорогам, сетям и так далее, — завершен», — уточнил он.

Ранее в субботу врио губернатора региона Владимир Сальдо отметил, что президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить жителям области всю необходимую помощь, в частности, касающуюся восстановления поврежденного жилья. Сальдо заверил, что имущество граждан восстановят.

По его словам, с затопленных территорий Новокаховского городского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов эвакуировано более 6 тыс. человек, среди них 235 детей и 81 маломобильный гражданин.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 9 июня сформировал правительственную комиссию по устранению последствий наводнения после теракта на Каховской ГЭС. Ее возглавил вице-премьер страны Марат Хуснуллин.

Каховская гидроэлектростанция — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.