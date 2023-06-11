Сальдо сообщил о снижении уровня воды в пострадавших районах Херсонской области

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в воскресенье, 11 июня, рассказал о восстановлении Новой Каховки после теракта на Каховской ГЭС.

Сальдо отметил, что уровень воды на затопленных территориях продолжает спадать: в Новокаховском городском округе — до 7 м, в Алешкинском муниципальном округе — до 1,5 м, в Голопристанском муниципальном округе — до 2,1 м.

«В Новой Каховке активно ведутся работы по устранению последствий затопления: из подвалов жилых домов откачивается вода, коммунальные службы приводят улицы в надлежащее состояние, восстанавливаются электроснабжение и канализационные станции», — написал он в своем Telegram-канале.

Врио главы региона добавил, что с 11 июня в пунктах временного размещения выдают справки пострадавшим о подтверждении факта проживания в зоне ЧС и утраты предметов первой необходимости. На данный момент, по его информации, в ПВР находятся 1,5 тыс. человек.

Всего с затопленных территорий к 10 июня эвакуировали более 7 тыс. человек.

Также Сальдо в воскресенье сообщил, что число госпитализированных с подтопленных территорий после теракта на ГЭС возросло до 77 человек.

Накануне, 10 июня, стало известно, что вода практически полностью ушла из Новой Каховки, основной задачей спасателей на данный момент является освобождение затопленных подвалов жилых домов.

Тогда же Сальдо отметил, что президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить жителям Херсонской области всю необходимую помощь, в частности, касающуюся восстановления поврежденного имущества и жилья. Как добавил глава правительства региона Андрей Алексеенко, предварительный ущерб оценивается в 11,5 млрд рублей.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 9 июня сформировал правительственную комиссию по устранению последствий наводнения после теракта на Каховской ГЭС. Ее возглавил вице-премьер страны Марат Хуснуллин.