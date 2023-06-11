Число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС возросло до 77 человек

Число госпитализированных с подтопленных территорий после теракта на Каховской ГЭС в Херсонской области возросло до 77 человек. Об этом 11 июня сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Также было обнаружено тело погибшей женщины 1939 года рождения.

Как уточнил Сальдо, из зоны подтопления с 6 июня в общей сложности эвакуировали 6928 человек, в том числе 323 ребенка. За последние сутки спасатели вывезли в безопасные районы 902 человека. К настоящему моменту более 1500 граждан находятся в пунктах временного размещения (ПВР), которые были развернуты в количестве 63.

Министерством здравоохранения организована работа мобильных бригад и специальных постов в ПВР для помощи пострадавшим и выдачи лекарственных средств. При необходимости пациентов могут доставить в Республику Крым для оказания специализированной медицинской помощи. Кроме того, с целью проведения вакцинации было передано 590 доз препарата от гепатита А, 140 доз — от шигеллеза.

Отмечается, что в зоне подтопления после теракта оказалось более 23 тыс. жилых домов, сейчас 320 из них освободились от воды. Еще были повреждены 60 социально значимых объектов — образовательные и медицинские учреждения.

В пострадавших районах организована работа оперативных групп, пожарно-спасательных подразделений МЧС России и оперативного штаба. На территории Херсонской области действует режим ЧС.

Согласно последним данным, Запорожская АЭС функционирует в автономном режиме. Радиационный фон в норме.

Для санитарной обработки местности планируется привлечение группировки сил и средств от Министерства обороны в количестве 54 человек и 20 единиц техники. Подчеркивается, что ход неотложных работ осложняется из-за происходящих в непосредственной близости боевых действий специальной операции.

В ликвидации последствий теракта на Каховской ГЭС принимают участие более 1000 человек, используются 335 единиц техники и плавсредств.

«По поручению президента РФ для ликвидации последствий подтопления создана правительственная комиссия. <...> В пострадавших районах организована работа оперативных групп, пожарно-спасательных подразделений МЧС России и оперативного штаба», — подчеркнул Сальдо.

Накануне стало известно, что вода практически полностью ушла из Новой Каховки, основной задачей спасателей на данный момент является освобождение затопленных подвалов жилых домов.

Также в субботу Владимир Сальдо отметил, что президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить жителям Херсонской области всю необходимую помощь, в частности, касающуюся восстановления поврежденного имущества и жилья. Как добавил глава правительства региона Андрей Алексеенко, предварительный ущерб оценивается в 11,5 млрд рублей.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 9 июня сформировал правительственную комиссию по устранению последствий наводнения после теракта на Каховской ГЭС. Ее возглавил вице-премьер страны Марат Хуснуллин.