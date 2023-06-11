Хуснуллин оценил процесс ликвидации наводнения после теракта на ГЭС

Вице-премьер России Марат Хуснуллин в воскресенье, 11 июня, посетил Новую Каховку и Корсунку, чтобы дать оценку работам по борьбе с последствиями наводнения в Херсонской области после прорыва дамбы на Каховской ГЭС.

В своем Telegram-канале он подчеркнул, что ликвидация затопления организована хорошо. В частности, многие районы уже освобождены от воды. Также Хуснуллин посетил пункт обеспечения товарами первой необходимости, где ему продемонстрировали наборы, которые выдаются местным жителям.

«Провел совещание в штабе, где посмотрели все дальнейшие шаги по ликвидации наводнения и обеспечения граждан всем необходимым», — подытожил вице-премьер.

Марат Хуснуллин возглавляет правительственную комиссию по устранению последствий теракта на Каховской ГЭС, которую 9 июня сформировал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее в воскресенье администрация Новокаховского городского округа заявила о полном уходе воды с улиц Новой Каховки. При этом всё еще затоплены объекты туризма, которые расположены в прибрежной зоне.

10 июня мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал главной задачей спасателей освобождение затопленных подвалов жилых домов.

В тот же день врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сказал, что президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить жителям региона всю необходимую помощь, в частности, касающуюся восстановления поврежденного жилья.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.