1 июня — Всемирный день родителей: история и традиции праздника

В первый день лета во многих странах мира, в том числе и в России, отмечают Всемирный день родителей. Это праздник, посвященный главным учителям и наставникам в жизни каждого человека — матери и отцу. С самого рождения эти люди окружают ребенка теплом, любовью и заботой и сопровождают добрым словом и советом на протяжении всего пути. В 2023 праздник приходится на четверг. «Известия» освещают историю и традиции знаменательного дня.

Всемирный день родителей 2023 — история

День родителей — праздник относительно молодой. Он был учрежден решением участников 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2012 году. Таким образом международное объединение решило напомнить миру о том, как важен для человечества социальный институт семьи и воспитания детей.

К слову, праздник отмечается в один день с Международным днем защиты детей. Смысл двух знаменательных дат во многом перекликается между собой. Оба торжества призваны напомнить об ответственности родителей перед своими детьми и о роли отцов и матерей в становлении личности человека.

Кроме того, существуют отдельные праздники — День матери и День отца. В некоторых странах мира матерей поздравляют во второе воскресенье мая, а в других — в последнее воскресенье ноября. День отца в свою очередь отмечают в третье воскресенье июня, а в России знаменательный день приходится на третье воскресенье октября.

Всемирный день родителей 2023 — традиции

Множество мероприятий, посвященных Дню защиты детей, перекликается и с тематикой Всемирного дня родителей. Мамы и папы посещают выступления юношеских ансамблей, берут детей на прогулку и устраивают для них праздник со сладостями и подарками.

Общественные организации к дню праздника устраивают конференции и круглые столы, посвященные вопросам института семьи, соблюдению прав детей и родителям.

Телеканалы в день праздника транслируют добрые семейные киноленты и мультфильмы.

Ранее «Известия» рассказывали об истории и традициях Дня бабушек и дедушек, который отмечался 28 октября.