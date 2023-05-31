1 июня — День защиты детей: как у малышей и подростков появился свой праздник

В России и других странах мира 1 июня отмечают Международный день защиты детей. Это необычный праздник, который посвящается младшим, но более актуален он именно для взрослых. У школьников в этот день начинаются каникулы, а родители вспоминают об ответственности за безопасность, здоровье и моральное состояние своих детей. В 2023 году торжество приходится на четверг. «Известия» знакомят читателей с историей и традициями знаменательного дня.

День защиты детей – 2023 — история праздника

После Второй мировой войны ситуация с правами человека пошатнулась во многих странах мира. Наступил глобальный послевоенный кризис, усугубилось социальное неравенство, и самой уязвимой категорией стали несовершеннолетние во многих странах мира. Тогда, в 1949 году, в Париже состоялась специальная сессия Международной демократической федерации женщин, на которой приняли решение учредить День защиты детей. Уже через год к празднику присоединилась 51 страна мира.

Дата праздника также была выбрана неслучайно. По некоторым историческим свидетельствам, в 1925 году 1 июня генконсул КНР в американском Сан-Франциско отыскал сирот, приехавших с его родины, и организовал им праздник по случаю традиционного китайского торжества Дуаньу. Это событие послужило прародителем для отдельного праздника в честь детей.

В наше время мероприятия по случаю Международного дня защиты детей проходят в более чем 60 странах. У праздника даже есть собственный флаг, на котором изображены пять разноцветных человечков на зеленом фоне.

День защиты детей – 2023 — традиции праздника

Праздник отмечают во многих городах мира. Виновники торжества — дети — готовят рисунки к знаменательному дню, участвуют в конкурсах и многочисленных подготовленных для них развлекательных мероприятиях. На сценах городов проходят выступления детских ансамблей, танцы, вокальные и театрализованные номера.

Взрослые собираются посмотреть на выставки детских рисунков и посещают благотворительные мероприятия, которые устраивают различные общественные организации, чтобы собрать деньги на нужды детей-сирот, инвалидов и других малозащищенных категорий несовершеннолетних.

Самих малышей и подростков взрослые всячески пытаются порадовать. На площадях городов, в культурных учреждениях и учебных организациях раздают шарики, сувениры и игрушки. Телеканалы транслируют любимые детские мультфильмы и передачи.

А на уровне международных объединений и организаций по правам ребенка проводятся встречи экспертов и юристов, обсуждаются актуальные угрозы в современном мире и вопросы помощи нуждающимся детям.

Ранее «Известия» рассказали о еще одном важном социальном празднике — Международном дне матери, который прошел 14 мая. Торжество посвящается подвигу женщин-матерей во всем мире, их любви, заботе и роли в жизни каждого человека.