Реклама
Прямой эфир
Мир
Гросси назвал ситуацию с обеспечением безопасности ЗАЭС крайне хрупкой
Мир
Сергей Лавров прибыл в Мозамбик
Мир
На Украине сообщили о пожаре в Киеве
Мир
В ООН осудили атаку беспилотников на гражданскую инфраструктуру в Москве
Происшествия
Газовый баллон взорвался в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону
Происшествия
ВСУ одновременно выпустили 35 ракет из РСЗО по двум населенным пунктам ДНР
Мир
В Гайане задержали школьницу после гибели 20 детей при пожаре
Происшествия
Четыре человека отравились хлором в фитнес-клубе в Москве
Политика
В ГД внесли законопроект о полном запрете на операции по смене пола
Общество
СК возбудил дело после обрушения трибун в Ростове-на-Дону
Наука и техника
Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС и направился на Землю
Политика
В МИД РФ вызвали посла Финляндии в России
Сюжет:

1 июня — День защиты детей: как у малышей и подростков появился свой праздник

0
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России и других странах мира 1 июня отмечают Международный день защиты детей. Это необычный праздник, который посвящается младшим, но более актуален он именно для взрослых. У школьников в этот день начинаются каникулы, а родители вспоминают об ответственности за безопасность, здоровье и моральное состояние своих детей. В 2023 году торжество приходится на четверг. «Известия» знакомят читателей с историей и традициями знаменательного дня.

День защиты детей – 2023 — история праздника

После Второй мировой войны ситуация с правами человека пошатнулась во многих странах мира. Наступил глобальный послевоенный кризис, усугубилось социальное неравенство, и самой уязвимой категорией стали несовершеннолетние во многих странах мира. Тогда, в 1949 году, в Париже состоялась специальная сессия Международной демократической федерации женщин, на которой приняли решение учредить День защиты детей. Уже через год к празднику присоединилась 51 страна мира.

Дата праздника также была выбрана неслучайно. По некоторым историческим свидетельствам, в 1925 году 1 июня генконсул КНР в американском Сан-Франциско отыскал сирот, приехавших с его родины, и организовал им праздник по случаю традиционного китайского торжества Дуаньу. Это событие послужило прародителем для отдельного праздника в честь детей.

Лето же, дети: как обезопасить подростка в лагере
Эксперты рассказали, о чем должны позаботиться родители ради здоровья несовершеннолетних

В наше время мероприятия по случаю Международного дня защиты детей проходят в более чем 60 странах. У праздника даже есть собственный флаг, на котором изображены пять разноцветных человечков на зеленом фоне.

День защиты детей – 2023 — традиции праздника

Праздник отмечают во многих городах мира. Виновники торжества — дети — готовят рисунки к знаменательному дню, участвуют в конкурсах и многочисленных подготовленных для них развлекательных мероприятиях. На сценах городов проходят выступления детских ансамблей, танцы, вокальные и театрализованные номера.

Взрослые собираются посмотреть на выставки детских рисунков и посещают благотворительные мероприятия, которые устраивают различные общественные организации, чтобы собрать деньги на нужды детей-сирот, инвалидов и других малозащищенных категорий несовершеннолетних.

Режим отдыха: можно ли детям появляться на пляже без взрослых
В некоторых регионах несовершеннолетние больше не смогут приходить на берег водоема без сопровождения

Самих малышей и подростков взрослые всячески пытаются порадовать. На площадях городов, в культурных учреждениях и учебных организациях раздают шарики, сувениры и игрушки. Телеканалы транслируют любимые детские мультфильмы и передачи.

А на уровне международных объединений и организаций по правам ребенка проводятся встречи экспертов и юристов, обсуждаются актуальные угрозы в современном мире и вопросы помощи нуждающимся детям.

Ранее «Известия» рассказали о еще одном важном социальном празднике — Международном дне матери, который прошел 14 мая. Торжество посвящается подвигу женщин-матерей во всем мире, их любви, заботе и роли в жизни каждого человека.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023