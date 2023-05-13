14 мая — Международный день матери: история и традиции праздника

Во многих странах мира во второе воскресенье мая отмечают День матери — праздник, посвященный самой сильной любви, которая существует в мире. Мама — это человек, с которого начинается путь каждого из нас, она заботится, оберегает и согревает своих детей, а затем ведет их по жизни, крепко держа за руку. К матери приходят за советом выросшие сыновья и дочери, а ее наставления вспоминают практически каждый день. В 2023 году международный праздник приходится на 14 мая. Об истории и традициях праздника читайте в материале «Известий».

Международный день матери – 2023: история

Матерей человечество чествует с древних лет. Практически у каждого народа существовал аналогичный праздник, впоследствии даты двигались, соседствующие страны объединяли дни торжества. На сегодняшний день праздник во второе воскресенье мая отмечают США, Канада, Германия, Италия, Бельгия, Дания, Финляндия, Эстония, Турция, Япония, Бразилия, Австралия и другие страны.

Родиной майского праздника считаются Соединенные Штаты. Впервые инициативу выдвинула в 1872 году Джулия Уорд Хоув. Однако масштабную поддержку идея получила лишь в 1907 году. Тогда в штате Вирджиния впервые отметили знаменательный день.

В России же День матери справляют в другое время — последнее воскресенье ноября. Несмотря на разные даты, традиции празднования схожи во многих странах мира.

Международный день матери – 2023: традиции

В честь праздника во многих городах мира проходят акции и флешмобы, побуждающие людей выражать любовь и признательность к матерям. Воспитанники школ и детских садов создают поделки и рисунки, изображая маму и всё, что она делает для дома и семьи. Родителей приглашают на праздничные концерты, а повзрослевшие дети несут своим матерям подарки и говорят слова благодарности.

Часто лучшим подарком для мамы может быть простой приезд и объятия детей. Порадуют мам также цветы, любимые сладости и совместное времяпровождение.

Ранее «Известия» рассказывали о «зеркальных» праздниках — Дне сына и Дне дочери, а также традициях этих знаменательных дат.