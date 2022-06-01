Почетное призвание: «Матерям-героиням» выплатят 1 млн рублей

Многодетные семьи в России могут рассчитывать на новые меры поддержки. В частности, женщинам, которые будут удостоены почетного звания «Мать-героиня» единовременно выплатят 1 млн рублей . Кроме того, родителям, которые имеют как минимум семерых детей, полагается 500 тыс . Об этом Владимир Путин сообщил 1 июня во время встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». Эксперты подчеркивают, что подобные шаги со стороны властей играют важную роль, поскольку около половины российских многодетных семей находятся на грани бедности. И именно материальные и жилищные проблемы остаются для них первоочередными.

Поддержать рождаемость

Встреча президента с многодетными семьями традиционно проходит в Международный день защиты детей, который отмечается 1 июня. Владимир Путин по видеосвязи пообщался с родителями, удостоенными ордена «Родительская слава», сразу из нескольких регионов России. Эта награда вручается тем, кто воспитывает или уже воспитал как минимум семерых детей.

Владимир Путин подчеркнул, что поддержка больших семей — одно из приоритетных направлений для властей . Напомним, что в ноябре прошлого года на инвестиционном форуме, который проводил ВТБ, президент назвал именно демографию основной проблемой России. На этом фоне неудивительно, что во время прошедшей 1 июня встречи глава государства объявил еще о нескольких решениях, которые должны способствовать повышению рождаемости в стране.

Так, родителям, которых удостоят ордена «Родительская слава», будут единовременно выплачивать 500 тыс. рублей . Ранее они получали 100 тыс. А вот за медаль ордена «Родительская слава» (медалью награждаются родители или усыновители, воспитывающие или воспитавшие четырех и более детей) будет положена выплата в размере 200 тыс. рублей .

— При вручении медали ордена «Родительская слава» у нас ранее не была предусмотрена денежная выплата, — отметил президент.

Почетное призвание Участники встречи президента РФ Владимира Путина с семьями, награжденными орденом «Родительская слава» Фото: Официальный сайт президента РФ

Кроме того, женщинам, которые будут удостоены почетного звания «Мать-героиня», единовременно выплатят 1 млн рублей . К слову, с предложением вернуть звание «Мать-героиня», которое было учреждено в СССР еще в 1944 году, недавно выступила председатель Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович во время заседания президиума Госсовета. В советскую эпоху это звание присуждали матерям, родившим 10 и более детей.

Президент также отметил, что действие программы льготной семейной ипотеки будет продлено как минимум до 31 декабря 2023 года . Примечательно, что участниками этой программы могут стать семьи даже с одним ребенком. При этом максимальная сумма займа по программе составляет 12 млн рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, для остальных регионов — 6 млн.

На сегодня в России проживает около 1,5 млн многодетных семей . Троих детей в России воспитывают 1 млн 233 тыс. семей, четверых детей — 233 тыс. семей, а от пяти до семи — 95 тыс. Растят по восемь-десять детей около 5 тыс. семей, рассказала «Известиям» доктор социологических наук, профессор Государственного университета управления Татьяна Каменева.

— Многодетность зачастую сопровождается множеством проблем, которые связаны с вопросами материального обеспечения, жилищными, организацией досуга, социального медицинского обслуживания . Важной проблемой является то, что около половины российских многодетных семей находятся на грани бедности, — добавила она.

На этом фоне чрезвычайно важно, чтобы государство уделяло повышенное внимание этой уязвимой категории граждан, считает эксперт.

— Озвученные в ходе встречи меры будут способствовать повышению статуса многодетной семьи, материнства в обществе, формированию просемейного образа жизни , столь необходимого для устойчивого развития нашего государства, — резюмировала Татьяна Каменева.

Почетное призвание Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

Защита детства

Владимир Путин также заявил о готовности властей обеспечить всеми мерами поддержки детей, проживающих на территории Донбасса , который уже на протяжении восьми лет находится в зоне боевых действий. По словам президента, речь идет об организации медицинской помощи, предоставлении хорошего образования и востребованной специальности.

Кроме того, власти продолжат пристраивать сирот из Донбасса в российские семьи . Ранее уже 27 детей, которые лишились родителей, были переданы в семьи из Московской области. Сейчас еще 100 ребят отправятся в приемные семьи из четырех регионов РФ — это Москва, Тульская, Калужская и Воронежская области , рассказала уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.

На встрече с президентом некоторые родители предложили собственные инициативы , которые, по их мнению, могут улучшить качество жизни многих россиян. Так, например, семья Вилькишовых из ХМАО попросила помочь родителям, которые воспитывают детей-инвалидов, с организацией поездок на оздоровительные курорты .

— И предложение от именно родителей детей-инвалидов есть такое, чтобы на федеральном уровне рассмотрели возможность оплачивать авиаперелет на санаторно-курортное лечение детям-инвалидам и их сопровождающим в независимости от каких-либо условий. Чтобы каждая семья могла получить возможность выбора как им добираться на санаторно-курортное лечение, — сказала Инга Вилькишова.

Президент пообещал проработать это предложение. Кроме того, кабмин по поручению главы государства рассмотрит вопрос о возможности введения ранней пенсии для многодетных отцов . С такой инициативой выступила семья из Саранска.

Почетное призвание Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Между тем одна из главных задач властей также заключается в повышении доступности образования для детей . Многие вузы сегодня последовательно поддерживают ребят из многодетных семей, формируя разные льготы, напомнила в беседе с «Известиями» заместитель первого проректора РТУ МИРЭА Вера Рогова. Однако для того, чтобы повысить доступность качественного образования в РФ, необходимо развивать не только «адресную» поддержку талантливым детям, но также расширять профориентационные направления, добавила она. По ее словам, имея осязаемую цель, дети будут более вовлечены в учебный процесс.

Помимо этого необходимо создавать инфраструктуру для детских программ в университетах, колледжах, центрах дополнительного и профессионального образования, подытожила Вера Рогова.

Владимир Путин 1 июня также обратился с видеоприветствием к участникам фестиваля «Большая перемена», поддержав идею создания в стране единого детского движения . Законопроект о создании молодежной организации «Большая перемена» был внесен в Госдуму 19 мая — в день 100-летия пионерии. Предполагается, что участие в этом движении будет исключительно добровольным .

— Здесь главная задача — создать равную, доступную, интересную среду для развития, для самореализации по самым разным направлениям, но как это будет устроено, решать именно вам, — сказал президент.