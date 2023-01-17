День дочери и День сыновей: какого числа праздники в 2023 году в России

День дочери в 2023 году приходится на вторник, 25 апреля. Девочек, девушек, женщин, бабушек принято поздравлять с этим праздником. Им дарят цветы, шоколад и другие приятные подарки.

В среду, 22 ноября 2023 года, в России отмечается День сына. Дата не наделена официальным статусом, что не мешает россиянам ее праздновать.

В этот день сыновей поздравляют мамы и отцы. Благодарят за доброту, отзывчивость, помощь, внимание, крепкое плечо и защиту, которую взрослые сыновья обеспечивают для своих родителей. Говорят приятные слова и в адрес внуков — сыновей своих детей. Мальчики могут услышать важные наставления из уст опытных бабушек и дедушек.

Традиционных подарков по случаю Дня сыновей нет. Граждане могут выбрать презенты, отталкиваясь от предпочтений близких и своих возможностей. Впрочем, главный секрет самого лучшего подарка — душа, вложенная в его подготовку. Высоко ценят мужчины памятные сюрпризы, например семейные фотографии или приятные мелочи, напоминающие о беззаботном детстве.

День отца в России в 2023 году выпадает на 15 октября. День матери в 2023 году — 26 ноября. В последние годы праздник приобретает всё большую популярность среди российских граждан. Поздравляют всех мам — и родивших, и воспитавших детей, и женщин, которые готовятся познать радость материнства.

Также мы публикуем календарь выходных и праздничных дней на 2023 год.