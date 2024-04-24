С Днем дочери: красивые открытки, душевные поздравления

Ежегодно в России отмечают День дочери — неофициальный праздник, посвященный всем девочкам и женщинам. Для многих родителей это хороший повод провести время с дочерьми, порадовать их подарками и теплыми словами. «Известия» подготовили открытки и душевные поздравления к этому семейному торжеству.

Когда отмечают День дочери в 2025 году

Праздники в честь дочерей отмечают во многих странах мира, но приходятся они на разные даты. В России родители поздравляют своих дочек 25 апреля. В США Национальный день дочери празднуют 25 сентября, а в Индии — в четвертое воскресенье сентября.

Сгенерировано нейросетью Открытка с Днем дочери

В Японии 3 марта отмечают Хинамацури — Праздник девочек, или Праздник кукол. В этот день семьи с дочерьми украшают дом и выставляют на специальную подставку кукол под названием «хина-нинге». Считается, что они защищают виновниц торжества от горестей и болезней. Девочки надевают красивые кимоно и отправляются в гости к подругам или родственникам, чтобы провести время вместе и угоститься традиционными сладостями. При этом важно следовать этикету и вести себя подобающе, так как один из главных смыслов праздника — воспитание юного поколения.

Фото: Global Look Press/Michael Weber Открытка с Днем дочери

На глобальном уровне День дочери не отмечается. Наиболее близкой по смыслу датой можно считать 11 октября — Международный день девочек. Праздник был установлен ООН в 2011 году.

Открытки и картинки к Дню дочери в 2025 году

Точно определить происхождение Дня дочерей невозможно. По одной из версий, первой страной, где начали поздравлять девочек, стала Индия. Инициатива принадлежала местному бренду открыток. Таким образом организаторы стремились не только порадовать виновниц торжества, но и привлечь общественное внимание к проблемам гендерного неравенства в стране.

Согласно другой теории, праздник возник как продолжение американской акции «Возьмем своих дочерей на работу», которая появилась в конце прошлого столетия. Она проводилась для того, чтобы познакомить девочек с разными профессиями и утвердить равенство полов в стране. Дело в том, что до 1960-х годов в США женщины в основном выполняли роль «хранительниц очага»: готовили, убирали, воспитывали детей и т.д. Построение карьеры и обеспечение семьи считалось исключительно мужской задачей.

Фото: Global Look Press/Ingram Images/Erik Reis - IKOstudio Открытка с Днем дочери

Со временем гендерные различия сгладились и акция трансформировалась в «День труда дочерей и сыновей» — своеобразный способ профориентации для детей. А День дочерей стали отмечать отдельно в конце сентября.

Первые упоминания о Дне дочери в России относятся к 2017 году. При этом нельзя точно сказать, как он зародился и почему его отмечают именно 25 апреля. Праздник не входит в число официальных, но с каждым годом его отмечает всё больше людей.

Сгенерировано нейросетью Открытка с Днем дочери

В этот день родители стремятся провести время со своими дочерьми. Многие семьи празднуют в домашней обстановке, устраивая застолье с любимыми блюдами девочек, рассматривая фотоальбомы и рассказывая истории из детства мамы, бабушки и других родственников. Некоторые матери отправляются с дочками в торговые центры и салоны красоты, чтобы порадовать себя новой одеждой, прической и маникюром. Иногда для девочек устраивают активные игры или квесты с головоломками.

Фото: Getty Images/Westend61 Открытка с Днем дочери

Поздравления с Днем дочери своими словами

В День дочери родителям стоит напомнить девочке о том, что она важна для них и любима. Теплые слова помогут виновнице торжества почувствовать себя особенной и подарят позитивное настроение. Написать несколько строк для дочери можно на бумажной открытке или в мессенджере. «Известия» сделали подборку поздравлений своими словами.

Сгенерировано нейросетью Открытка с Днем дочери

«Моя дорогая, поздравляю тебя с Днем дочери! Ты мое самое большое счастье и самое драгоценное сокровище. Пусть в жизни у тебя всё складывается самым лучшим образом! Гори ярко, шагай вперед смело, не бойся препятствий и трудностей, ведь мы всегда готовы прийти тебе на помощь. Будь счастлива и делись своим счастьем с близкими!»

Фото: Getty Images/svetikd Открытка с Днем дочери

«Любимая доченька, от всей души поздравляем тебя с Днем дочери! Ты стала прекрасной девушкой: умной, решительной, позитивной, обаятельной и нежной. Мы очень гордимся тобой и всем, чего ты достигла. Желаем тебе крепкого здоровья, исполнения самых заветных желаний, большой и светлой любви. Радуйся каждому дню, помни, что ты всегда будешь для нас самым близким и родным человеком».

«С Днем дочери, моя принцесса! Желаю тебе весеннего настроения, вдохновения и душевного тепла. Пусть тебя не покидают удача и оптимизм, и любые препятствия преодолеваются с легкостью. Я очень люблю тебя и поддержу в любом начинании. С праздником!»

Фото: Getty Images/MariaBobrova Открытка с Днем дочери

«Поздравляю с Днем дочери всех девушек и женщин нашей семьи! Вы наша опора и отрада. Вы наполняете жизнь своих близких теплом и нежностью, делаете легче тяжелые моменты и удваиваете радость светлых событий. Спасибо за ваш труд, за безграничную любовь и неизменную поддержку. Пусть ваши лица всегда озаряет улыбка, а слезы текут только от счастья!»

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