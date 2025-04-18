Все — в месте: Россию ждет бум семейных путешествий

Бронирования туров с детьми на майские праздники и лето выросли на треть год к году, сообщили «Известиям» в Ассоциации турагрегаторов и участники рынка. Самые популярные зарубежные направления — Турция, Египет, ОАЭ, Абхазия, Таиланд. Внутри страны выбирают Крым, Дагестан, Санкт-Петербург и Москву, а также Краснодарский край за исключением Анапы и Витязево. Семейные туристы не всегда могут комфортно разместиться в гостиницах, где им приходится бронировать сразу несколько номеров, поэтому всё чаще стали выбирать альтернативные варианты — кемпинги, глэмпинги, загородные дома, отметили эксперты. Куда поехать с детьми

Бронирования семейных путешествий на майские праздники и лето выросли в среднем на треть относительно прошлого года, сообщили «Известиям» в Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ).

Рост популярности поездок с детьми на май – август подтвердили несколько сервисов. Так, у «Островка» на семейные бронирования на майские праздники пришлось 27% от всех заказов, а на лето — 37%. В компании «Туту» рассказали о росте таких бронирований более чем вдвое на майские праздники и в 2,6 раза — на лето.

По данным «Слетать.ру», уровень спроса на путешествия с детьми и заездами на майские праздники практически на 43,8% превышает аналогичные показатели прошлого года.

Количество семейных туристов в России растет пропорционально общему увеличению числа поездок, отметил директор АТАГ Александр Брагин.

— Причем отправляются в совместное путешествие не только родители с маленькими детьми, но и семьи с пожилыми родственниками или, наоборот, с молодежью, — добавил он.

Продолжительность семейных поездок, по его словам, в среднем на один-два дня выше, чем у одиночных туристов или пар.

Традиционно на майские праздники популярны патриотические маршруты, а летом путешественники с детьми предпочитают пляжный отдых — растут, например, Калининградская область и Дагестан, сказал «Известиям» директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития России Георгий Груша.

— Для туристов с детьми важны точки притяжения, парки развлечений и аквапарки, строительство которых мы поддерживаем по национальному проекту «Туризм и гостеприимство». При этом семейные путешественники всё чаще отправляются в поездки на автомобиле, поэтому работаем над увеличением количества многофункциональных зон дорожного сервиса с кафе и детскими площадками, — рассказал он.

Семейные бронирования

Среди лидеров зарубежных направлений по уровню интереса для путешествий с детьми на майские праздники в «Слетать.ру» назвали Турцию, Египет, ОАЭ, Таиланд, Абхазию, Китай, Тунис, Вьетнам, Индонезию и Мальдивы. Год к году в полтора-два раза вырос интерес семейных туристов к Египту, Абхазии, Таиланду, ОАЭ, Турции. Также значительно вырос спрос на туры в Китай, Тунис и во Вьетнам.

За рубеж забронировали 34% от семейных авиабилетов, подсчитали в «Авиасейлс». Чаще всего с маленькими пассажирами полетят в Турцию, Узбекистан, Армению, Белоруссию и ОАЭ. Зарубежный отдых планируют в среднем на неделю, а в Турции — на девять дней.

Однако большинство пассажиров с детьми отправятся в города России — на них пришлось 66% от всех семейных бронирований. Самые популярные внутренние направления — Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Калининград и Минеральные Воды. В среднем путешествие бронируют на пять дней, в Сочи же планируют отдыхать по неделе.

В топ популярных направлений традиционно вошел Краснодарский край, где более трети всех бронирований приходится на туристов с детьми. Так, у сервиса «Туту» с 15 до 30% выросла доля семейных бронирований Геленджика. А вот Анапа и Витязево, пострадавшие из-за разлива мазута в декабре 2024 года, потеряли гостей — спад бронирований относительно прошлого года составил 50% и более, добавили в АТАГ.

Также спросом на майские праздники и лето у семейных туристов пользуются Крым, Волгоградская область, Дагестан, Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород и Казань. А среди самых быстрорастущих направлений, по данным сервисов «Туту» и «Островок», — Калининградская область, Ставропольский край и Карелия.

Среди направлений внутри России у пассажиров с детьми пользуются популярностью также Волгоград, Екатеринбург и Омск, добавили в сервисе «Купибилет». Также есть спрос на билеты в Казань, Калининград, Грозный, Санкт-Петербург.

«Неожиданный бурный рост популярности ранее менее востребованных российских городов указывает на изменение рыночной конъюнктуры, возможно, связанное с развитием инфраструктуры или ценовой политикой. Одновременно снижение интереса к традиционным курортам требует дополнительного анализа», — считают в сервисе.

А вот рост спроса на экзотические зарубежные направления подчеркивает готовность туристов к дальним поездкам, добавили там.

Гостевые дома, виллы, кемпиги, глэмпинги

В приоритете у семейных туристов в этом году — новые направления и более бюджетные варианты отдыха, полагают в АТАГ. Поэтому путешественники выбирают не только отели, но и альтернативные объекты размещения — гостевые дома, виллы, кемпиги, глэмпинги. Так, по данным «Яндекс Путешествий», чаще всего семейные туристы на предстоящие майские праздники бронировали квартиры, загородные дома, а также отели три-четыре звезды.

Отелей, которые могут предложить семьям с детьми комфортные варианты размещения, в России критически не хватает, констатировал вице-президент Альянса турагентств (АТА) Алексан Мкртчян.

— Например, чтобы разместить родителей с двумя-тремя детьми в одной комнате, нужно долго искать варианты или договариваться об установке дополнительных кроватей, — подчеркнул он.

Это, по его словам, вынуждает многодетные семьи во время путешествий чаще снимать квартиры или апартаменты, а не гостиницы. Проблемы также зачастую возникают при покупке билетов, особенно на поезда, отметил эксперт.

— Например, в летний сезон бывает крайне сложно приобрести в транспорте соседние места. Особенно в поездах. Просто нереально бывает купить всем билеты в одно купе, — обратил внимание Алексан Мкртчян.

Поэтому, по его словам, семейные туристы всё чаще отправляются в путешествия на автомобиле.

В среднем ночь в отеле на майские праздники обойдется семейным туристам в 7 тыс. рублей, подсчитали в сервисе «Авито Путешествия». На лето стоимость оказалась чуть ниже — 6,3 тыс. рублей. В основном на майские праздники пользователи бронируют отель на двое суток, летом — на трое.

Средний чек на семейные туры в Турцию на майские праздники вырос в этом году на 7,1%, до 199,6 тыс. рублей, в Египет — увеличился на 6,2%, до 251,3 тыс. рублей, по России — увеличился на 8,1%, до 105, 2 тыс. рублей. А вот средний чек в Таиланд, наоборот, за год снизился на 22,9%, до 200,3 тыс. рублей.