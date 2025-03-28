Мальдиву даёшься: отдых на майских праздниках подорожал почти в полтора раза

Отдых во время майских праздников в этом году обойдется дороже, следует из имеющихся у «Известий» данных туристических сервисов. Заметнее всего за год подорожали отели — стоимость ночи в период длинных выходных стала выше на 43%. Туры стали дороже на 12–13%. Россияне поедут в Турцию, Египет, Таиланд и ОАЭ, а также в Сочи, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Мурманск. Всплеск интереса к отдыху во время майских праздников в этом году связан с количеством выходных подряд: граждане будут отдыхать четыре дня в начале месяца и еще четыре дня на День Победы. Куда полетят Средний чек на туры и гостиницы в период майских праздников заметно увеличился за год, по некоторым направлениям рост составил 43%, следует из имеющихся у «Известий» данных турагрегаторов и сервисов бронирования.

Уровень спроса на туры с заездами в начале мая в этом году на 75,6% превышает аналогичные показатели прошлого года, подсчитали в сервисе «Слетать.ру». — За счет удобной комбинации выходных дней и укрепления курса рубля видим заметный рост продаж с начала года в сравнении с аналогичным периодом 2024-го. Туры с захватом майских праздников бронируют на 50% чаще, — добавили в аналитической службе Level.Travel.

Самыми популярными направлениями для отдыха в этот период стали Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд, Китай, Абхазия, Тунис, Вьетнам, Мальдивы, а также поездки внутри страны. В России туристы активно выбирают такие регионы, как Дагестан, Алтай, Северную Осетию и Кабардино-Балкарию, следует из данных платформы YouTravel.me. Кроме того, популярны Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Калининград, подсчитали в сервисе для покупки дешевых авиабилетов «Авиасейлс».

— К прошлому году значительно выросла доля бронирований в Мурманск, Владивосток и Екатеринбург. В среднем на майские праздники бронируют отдых на шесть дней, а каждый десятый авиабилет приходится на пассажиров с детьми, — отметили там.

Среди заграничных направлений, по данным сервиса, кроме Турции выбирают Узбекистан, Белоруссию, Армению и Японию.

— Япония также стала самым быстрорастущим зарубежным направлением на праздниках — доля бронирований к прошлому году выросла вдвое, — подчеркнули там.

Отдыхать за рубежом во время майских праздников планируют чуть больше недели, доля семейных бронирований составляет 9%.

Сколько стоит отдых

Средний чек на отдых в начале мая вырос год к году по большинству популярных направлений. Так, для Турции он увеличился на 13,7% — до 176,2 тыс. рублей, следует из данных «Слетать.ру». Египет подорожал на 12,3% — до 231 тыс. рублей, ОАЭ — на 2,2%, до 208,9 тыс. рублей. Отдых внутри страны обойдется в среднем на 9,5% дороже, или в 91,2 тыс. рублей. А вот средний чек в Таиланд, наоборот, снизился на на 25,6% — до 136,4 тыс. рублей.

По оценке сервиса, забронировать тур в Турцию на двоих на семь ночей с вылетом 1–4 мая из Москвы и проживанием в четырехзвездочном отеле по системе «все включено» можно от 101,7 тыс. рублей, а в пятизвездочном отеле — от 108,3 тыс. рублей. Забронировать тур в Краснодарский край на те же даты с проживанием в четырехзвездочном отеле с завтраками можно от 78 тыс. рублей. Египет на условиях «все включено» начинается от 146,8 тыс. рублей для «четверки» и от 159,1 тыс. рублей для «пятерки». Дешевле всего проживание во время майских праздников обойдется в Москве — стоимость одной ночи в столице составляет 6,1 тыс. рублей, следует из данных сервиса бронирования отелей от 2ГИС «Отелло». Больше всего за размещение в праздники придется заплатить в Краснодарском крае — в среднем 8,5 тыс. рублей за ночь. — В 2025 году средний чек за одну ночь в «пятерке» наиболее популярных у туристов регионов на время майских праздников вырос в среднем на 43% по сравнению с этим периодом год назад, — отметили в сервисе.– В числе таких регионов, по данным сервиса, входят Санкт-Петербург, Москва, Краснодарский край, Татарстан и Нижегородская область. Самым популярным форматом проживания во время майских праздников у туристов остаются отели — их выбирают 65% путешественников. Чаще предпочтение отдают мини-отелям или отелям без звезд и четырехзвездочным гостиницам. Многие туристы также выбирают апартаменты или базы отдыха.

Почему выросли цены

На популярность поездок во время майских праздников в этом году повлияло количество выходных дней подряд, отметили эксперты. Сначала россияне будут отдыхать с 1 по 4 мая в связи с празднованием Дня весны и труда, а затем с 8 по 11 мая по случаю 80-й годовщины Дня Победы.

— Понятно, что при таких условиях с 29 апреля вся страна отправится на отдых, — сказал «Известиям» вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян. — Главные направления — это Москва, Петербург, Калининград и кавказские Минеральные Воды. И Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд.

Билеты и отели ближе к праздничным датам будут только дорожать, подчеркнул он. Туристы, по его словам, начали бронировать варианты отдыха на эти даты еще в декабре 2024 года.

— Например, билеты из Москвы в Сочи на майские, которые в декабре можно было купить за 4 тыс. рублей, к апрелю могут стоить 20 тыс. рублей, а то и больше. То есть рост цены составляет 400–500%, — поделился Алексан Мкртчян.

Цены на отели, по его словам, растут медленнее, но всё равно увеличиваются.

— Аналогичную ситуацию уже можно прогнозировать в июне, когда на День России выпадает сразу четыре выходных дня. Вся страна поедет на море. Купаться уже можно будет не только в Сочи, но и в Дагестане, в Крыму, на Азовском море. Возможно, даже в Балтийском море можно будет купаться, — прогнозирует эксперт.

При этом провести майские праздники в поездках планируют в этом году 57% россиян, из них 30% предпочитают загородный отдых недалеко от дома, а 27% отправятся в путешествие по стране. Еще 23% респондентов поедут на дачу открывать сезон, 17% останутся отдыхать дома, а 3% опрошенных запланировали зарубежные поездки, следует из данных опроса сервиса «Отелло».