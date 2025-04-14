В большой семье: усыновители получат до 300 тыс. рублей единовременно

Максимальный размер пособий за усыновление младенцев может достигать 294 тыс. рублей в зависимости от размера зарплат усыновителей, подсчитали экономисты. Насколько подобные меры стимулируют рост числа усыновлений, обсуждали с экспертами «Известия».

Продление мер

Пособие высчитывается по среднедневному заработку, подсчеты, которые привел экономист, были проведены по размеру средних зарплат. При усыновлении одного младенца может быть выплачено до 187 тыс. рублей, при усыновлении нескольких — до 294 тыс. рублей. По сути, это аналог пособия по беременности и родам, адаптированный под усыновление. Также эксперт отметил такую меру поддержки, как отпуска — при усыновлении одного младенца полагается отпуск на 70 календарных дней, двух и более — 110 дней.

В Министерстве труда и социальной защиты РФ «Известиям» пояснили, что правила предоставления отпусков не то чтобы обновлены с 1 сентября 2025 года, они и были таковыми ранее, просто действие всех этих правил будет снова продлено с 1 сентября. И они будут действовать до 1 сентября 2031 года. «Известия» также направили запросы в Минпросвещения и Минэк, но на момент публикации ответов не получили.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Сегодня в сфере усыновления и приемного родительства вектор абсолютно понятен: у ребенка должна быть семья. Если нет возможности остаться в кровной семье, задача государства — поддержать институт приемных родителей. Это важно и с точки зрения самого ребенка — ведь жить в семье всегда лучше, чем в учреждении, — и с точки зрения государства, поскольку система семейного устройства эффективнее и человечнее, в том числе с финансовой точки зрения. Поэтому средства направляются непосредственно на ребенка и его семью, — заявила «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Стимул или сигнал

По мнению заведующей лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда Президентской академии Аллы Макаренцевой, мера затронет весьма ограниченный круг граждан.

— Формулировка про «пособие» не совсем корректна. Речь идет об аналоге отпуска по беременности и родам с соответствующим уровнем покрытия заработной платой. В случае с усыновлениями это, скорее всего, коснется довольно узкой группы усыновителей — тех, кто «успел» в первые 70 дней после рождения ребенка. Число отказов от новорожденных в России невелико, а тех, кто попадает к усыновителям так быстро, еще меньше (1500 в 2022 году, более свежие данные не видела). И это почти всегда «сложные» категории для усыновления, в том числе по здоровью, — заявила эксперт.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Она также отметила, что инициатива, скорее всего, направлена не столько на стимулирование усыновлений, сколько на сокращение практики размещения новорожденных в домах ребенка.

Моральный жест

Управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева считает, что текущая политика государства в области усыновления направлена на вывод детей из организаций на семейное воспитание. Один из принципов программы деинституционализации — замена старых учреждений комплексом новых служб, которые будут оказывать поддержку семье и предотвращать необходимость разлучения ребенка с биологическими родителями.

Однако эксперт считает, что экономическая привлекательность меры ограничена — не все готовы пойти на усыновление ради кратковременной выплаты.

— Финансовый фактор, безусловно, важен. Но усыновление — это в первую очередь моральное решение. Да, поддержка в 200–300 тыс. рублей может стать аргументом в пользу такого шага для людей, которые уже рассматривали усыновление. Но для широкой аудитории этого мало. На практике гораздо большее значение имеют гарантии сопровождения, доступ к медицине, психологической помощи, а также юридическая поддержка, — пояснила аналитик.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Сами по себе деньги не решают главных проблем, подчеркивает эксперт.

— Одна из проблем в системе усыновления — это бюрократическая сложность, длительность оформления и юридическая уязвимость усыновителей. Государству стоит сосредоточиться на обеспечении полной правовой защищенности тех, кто берет на себя такую ответственность. Особенно если речь идет о младенцах, судьба которых может решаться буквально в первые недели после рождения, — говорит Екатерина Косарева.

По ее мнению, важно, чтобы приоритет имели не разовые выплаты, а долгосрочные меры, такие как налоговые льготы, жилье, доступ к качественным детсадам и школам.

Кто отвечает и что можно сделать

Федеральный уровень ответственности за усыновление закреплен за Министерством просвещения, а также за Минтрудом, который курирует выплаты. На региональном уровне работают органы опеки и попечительства, муниципалитеты занимаются непосредственным сопровождением семей.

Для повышения привлекательности усыновления опрошенные «Известиями» эксперты предлагают развивать программы подготовки и сопровождения усыновителей, дать возможность ускоренного оформления документов при усыновлении младенцев, создавать финансовые пакеты поддержки на первые три года жизни ребенка в семье, расширять программы субсидирования жилья для усыновителей.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Федеральные ориентиры заданы, но у регионов есть возможность дополнять систему мер поддержки, напоминает Татьяна Буцкая.

— С учетом общего прогресса в сфере семейного устройства и приоритетов, озвученных на федеральном уровне, можно с уверенностью говорить: эти вопросы вполне решаемы. Главное — не останавливаться в движении к цели, где каждый ребенок в стране будет расти в семье, — добавила она.

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