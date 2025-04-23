День матери, отца, дочери и сыновей: когда важные праздники в 2025 году в России

В России список семейных праздников внушительный: отмечают и всероссийские, и международные дни чествования родных — супругов, детей, родителей, бабушек и дедушек, братьев и сестер. Семья — это опора и важная часть жизни для каждого человека, а гармоничные семейные отношения формируют необходимые для успешной жизни в социуме ценности, учат любить и обеспечивают поддержку. Кроме того, окружение, в котором растет ребенок, играет важную роль в формировании его идентичности и манеры самовыражения. В связи с важностью этого института президент России Владимир Путин объявил прошлый год в стране Годом семьи. Подробнее о том, какие важные семейные праздники отметят россияне и что написать близким — в материале «Известий».

День дочери 2025 (День дочерей): какого числа в России, что за праздник

День дочери в России традиционно отмечается 25 апреля. Праздник не является официальным, но он стал популярным среди многих семей, которые хотят выразить свою любовь и признательность дочерям. В разных странах дата может варьироваться, например, в некоторых западных странах его отмечают 12 января, а в США — 25 сентября.

Точное происхождение Дня дочери неизвестно. По одной из версии, индийский бренд поздравительных открыток таким способом хотел привлечь внимание к гендерному неравенству в стране. Так были напечатаны первые тематические открытки для девочек с пожеланиями мечтать и призывами добиваться поставленных целей.

Другая версия гласит, что история праздника начиналась в США. День дочери был установлен с целью разрушить популярный стереотип, главенствующий в стране до 1960-х, что место женщины — только дома. А 22 апреля 1993 года в США отметили праздник под названием «Приведи дочку на работу». При этом накануне в школах устроили специальные лекции для девочек, где рассказали про различные особенности профессий. С 2003 года в акции стали принимать участие еще и мальчики, теперь день называется «День труда дочерей и сыновей». Праздник отмечают каждый год в четвертый четверг апреля. Родители берут своих детей в офис, показывают им свое рабочее место, а также знакомят с особенностями профессии. Участие в акции принимают миллионы американцев.

Фото: Global Look Press/Nick White

В России День дочери отмечается не очень широко, как правило, в кругу семьи. В праздник родители стараются лишний раз порадовать дочерей теплыми поздравлениями и дарят подарки независимо от возраста. Однако День дочери отмечается по-разному: кто-то выбирает вспомнить семейные истории и поговорить о традициях, а кто-то — отправиться на природу, устроить чаепитие.

День дочери 2025: открытки, картинки, поздравления своими словами и в стихах

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«Дорогая моя, с Днем дочери! Желаю тебе огромного счастья, здоровья, успехов во всем, ярких впечатлений и много-много радости! Пусть все твои мечты сбываются, а жизнь приносит только приятные сюрпризы и подарки! Мы тебя очень любим и ценим!»

Сгенерировано нейросетью Открытка с Днем дочери

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Пусть в этот день царит добро!

И мы вам радости желаем,

Улыбок, солнечных лучей!

И с праздником мы поздравляем

Родных, любимых дочерей!

Фото: Global Look Press/Ingram Images/Erik Reis - IKOstudio Открытка с Днем дочери

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«Дорогая доченька, от всей души поздравляю тебя с праздником — Днем дочери! Этот день напоминает нам о том, как важны наши дети в нашей жизни. Желаю тебе здоровья, удачи, успехов в учебе и личной жизни. Пусть все твои мечты сбудутся, а жизнь будет наполнена яркими красками и приятными моментами. С Днем дочери, моя любимая!»

Фото: Getty Images/Westend61 Открытка с Днем дочери

День семьи, любви и верности 2025: какого числа как появился праздник, мероприятия

В России День семьи, любви и верности отметят 8 июля 2025 года. Дату связывают со святыми Петром и Февронией Муромскими, покровителями семьи и брака в православии. Именно в Муроме в 2006 году впервые предложили учредить в день памяти святых праздник семьи. Официальный статус дата приобрела только в 2022 году. Неофициальным символом праздника стала ромашка — полевой цветок, который олицетворяет искренность, любовь и чистоту.

История любви Петра и Февронии рассказана в одноименной древнерусской повести XVI века, при этом описанные в произведении события происходили за 300 лет до этого. Ряд исследователей считает, что под именами в легенде фигурируют князь Давид Юрьевич, правивший как раз в начале XIII века и в монашестве принявший имя Петра, и его супруга, сведений о которой не сохранилось. В других летописных источниках муромский князь Петр не упоминается.

Согласно преданию, Петра Муромского поразила страшная болезнь, проказа. Всё тело покрылось струпьями. Князю не помогали ни снадобья, ни усилия лекарей. Однажды Петру приснился сон, что избавиться от недуга ему поможет дочь простого пчеловода Феврония из села Ласково. Девушка, знавшая целебные травы, вылечила князя в обмен на обещание: Петр должен был на ней жениться, как только поправится. Вскоре болезнь отступила, но венчаться с простой крестьянкой Петр передумал и уехал от Февронии. Однако в пути болезнь снова проявилась. Тогда князь вернулся к целительнице, попросил прощения и после повторного исцеления женился на ней. После долгой семейной жизни, будучи уже в преклонных годах, они приняли постриг и удалились каждый в свой монастырь.

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Основные мероприятия по случаю Дня семьи, любви и верности проходят в городе Муром. В эту дату многие семьи из разных регионов России награждаются медалью «За любовь и верность». Данная награда не имеет государственного статуса и не дает ее обладателям льгот, однако для семейных пар церемония награждения стала настоящей традицией. Чтобы получить знак отличия, супруги должны прожить в законном браке не менее 25 лет, получить известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на любви и верности. С одной стороны медали изображены Петр и Феврония Муромские, с другой — ромашка.

В Москве на День семьи, любви и верности 8 июля запланировано более 180 мероприятий. Жители столицы смогут посетить ярмарки, концертные и творческие программы, музыкальные фестивали, спортивные игры и лекции.

День, семьи, любви и верности 2025: открытки, картинки и поздравления своими словами и в стихах

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«Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности! Этот день символизирует главные ценности нашей жизни — любовь, преданность, заботу и поддержку. Желаю вам крепкого семейного счастья, гармонии в отношениях, взаимопонимания и уважения друг к другу. Пусть ваша семья будет надежной опорой и источником радости на протяжении всей жизни. Счастья вам и вашей семье!»

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«С Днем семьи, любви и верности! Желаю вам огромного счастья, любви и гармонии в ваших отношениях. Пусть ваш дом будет наполнен теплом, уютом и радостью. Берегите свои чувства и наслаждайтесь каждым моментом, проведенным вместе».

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«Дорогие друзья! Поздравляю вас с прекрасным праздником — Днем семьи, любви и верности! Желаю вам крепкого семейного счастья, взаимопонимания, поддержки и любви. Пусть ваша семья будет источником радости и вдохновения, а ваш дом наполняется уютом, теплом и детским смехом».

День отца 2025: какого числа в России, что подарить и что пожелать папе

День отца — праздник в России сравнительно новый, получивший официальный статус только 4 октября 2021 года вместе с соответствующим указом Владимира Путина.

История праздника берет свое начало в 1909 году в американском городе Спокан, штат Вашингтон. На церковной службе в День матери местная жительница Сонора Луиза Додд задумалась, почему нет подобного праздника для отцов. Мать самой девушки умерла после рождения шестого ребенка. Детей воспитывал отец, Уильям Джексон Смарт, ветеран Гражданской войны. Он стал для своих детей любящим и заботливым родителем. Девушка создала петицию, в которой объяснила, насколько важна роль отца в семье. Местные власти поддержали инициативу. Президент США Калвин Кулидж заявил, что подобный праздник способен укрепить связь отцов с детьми.

В 1966 году День отца стал национальным праздником в Америке, здесь его отмечают в третье воскресенье июня. Постепенно День отца распространился по всему миру. Сейчас праздник отмечают в более чем 30 странах.

Первый День отца в России состоялся 4 октября 2014 года, когда в Москве прошел фестиваль «Папа Фест». С тех пор праздник проходит ежегодно во многих городах страны: Новосибирске, Калининграде и Казани. Кроме того, 4 октября устраиваются квесты и праздничные гуляния.

Фото: Global Look Press

День отца 2025: открытки, картинки и поздравления своими словами и в стихах

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«Дорогой папа, поздравляю тебя с Днем отца! Ты всегда для меня пример мужества, силы и доброты. Спасибо за твою любовь, заботу и поддержку во всем. Желаю тебе крепкого здоровья, счастья, успехов и долгих лет жизни!»

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«Любые трудности решит,

В любой ситуации поможет,

Поломку тут же устранит,

Поскольку папа может!

Поскольку папа может всё!

Он не сдается никогда.

Он не боится никого.

Отцов поздравьте с Днем отца!

Отца поздравьте своего!»

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«Дорогой папа, поздравляю тебя с Днем отца! Для меня ты — не только самый главный человек в жизни, но и пример того, на кого я стремлюсь быть похожим и к кому обращаюсь за советом. Я хочу пожелать тебе крепкого здоровья, чтобы ты радовался каждому новому дню. Пусть всё задуманное обязательно сбудется, а друзья и близкие всегда будут рядом. Спасибо за твою любовь, поддержку и понимание. Я очень тебя люблю!»

День сыновей 2025 (День сына): какого числа в России, что за праздник

День сыновей чаще всего отмечается 22 ноября, хотя существует и другая дата — 25 ноября. Это неофициальный праздник, но его отмечают в разных странах мира.

Точного ответа на вопрос, когда решили отмечать День сыновей, не существует. Впервые отмечать этот праздник в семьях, где есть сыновья, в нашей стране начали только в 2021 году, хотя в Якутии праздник появился чуть раньше, в 2017 году. В этот день каждый родитель старается провести время со своими сыновьями, сказать им теплые и вдохновляющие слова.

День сыновей 2025: открытки, картинки и поздравления своими словами и в стихах

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«Дорогой, поздравляю тебя с Днем сыновей! Ты для меня самый любимый и дорогой человек на свете. Я очень рада, что ты есть у меня. Хочу пожелать тебе крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всем. Пусть все твои мечты и желания сбываются, а жизнь радует яркими красками и интересными событиями. Оставайся всегда таким же добрым, отзывчивым и надежным. Я всегда буду рядом и помогу тебе во всем».

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«С Днем сыновей мы поздравляем

Всех сыновей на свете!

И сил, здоровья мы желаем

Всем сыновьям планеты!»

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Фото: Global Look Press/Lydie Gigerichova

Дорогой сын, поздравляю тебя с Днем сыновей! Ты всегда будешь моей гордостью и самой большой радостью. Я благодарен судьбе за то, что она подарила мне такого замечательного ребенка. В этот день хочу пожелать тебе здоровья, счастья и успехов во всех твоих начинаниях. Не забывай, что я всегда рядом и готов помочь тебе в любой ситуации. Люблю тебя больше всего на свете!

День матери 2025: какого числа в России, чем важен праздник, что подарить маме

День матери является международным праздником, который отмечается в более чем 20 странах мира. В России День матери проходит в последнее воскресенье ноября. В 2025 году праздник выпадает на 30 ноября.

Культ матери известен у самых первых племен, широко популярен он был и у древних греков. Празднование и различные мистерии проводились в честь Реи, прародительницы богов. В Британии с XVII– XIX веков четвертое воскресенье Великого поста считалось «материнским». Именно в этот день поздравляли всех мам страны. В США впервые отмечать праздник предложила Джулия Уорд Хоув в 1872 году. К сожалению, тогда ее идея не нашла отклика у властей. А вот инициативу, проявленную Анной Джарвис в 1907 году, поддержали. Первое празднование прошло в штате Вирджиния в 1910 году. Спустя четыре года по указу президента США Вудро Вильсона День матери распространился на всю страну.

В России первая попытка учредить подобный праздник состоялась в 1915 году. Праздник пришелся на 1 декабря, однако в народном календаре он не закрепился. Позже, в СССР, с инициативой учреждения Дня матери выступала учительница Эльмира Гусейнова. 30 октября 1988 года она организовала мероприятие, посвященное важной роли матери в жизни ребенка, в одной из бакинских школ. В 1990-м идею праздника поддержала Алевтина Апарина, депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по делам женщин, семьи и молодежи. Однако указ об учреждении праздника был подписан президентом только в 1998 году.

Фото: Global Look Press/West Coast Surfer

Несмотря на то, что День матери в России считается достаточно молодым праздником, он уже имеет свои традиции. Символом торжества является незабудка. К этому дню также приурочена Всероссийская социальная акция «Мама, я тебя люблю!».

По всей стране проходят концерты, конкурсы, акции и выставки. Особенно старательно ко Дню матери готовятся в школах и детских садах. Дети рассказывают стихи про мам, рисуют их портреты и делают подарки своими руками. В учреждениях устраивают небольшие постановки и выставки с фотографиями сотрудников и их родительниц.

С День матери 2025: открытки, картинки и поздравления своими словами и в стихах

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«Дорогая мама, от всего сердца поздравляю тебя с Днем матери! Ты всегда была и остаешься для меня самым близким и дорогим человеком, который поддерживает и любит меня, несмотря ни на что. Благодарю тебя за все те бессонные ночи, когда ты заботилась обо мне, за твою любовь и терпение. Ты научила меня многим важным вещам, и я ценю каждый момент, проведенный с тобой. Желаю тебе крепкого здоровья, долгих лет жизни и неиссякаемой энергии».

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«Всех матерей мы поздравляем,

Любви, здоровья вам желаем,

Ведь нет для нас дороже вас

Людей на белом свете!»

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«Дорогая мама, поздравляю тебя с Днем матери! Ты — самый дорогой и любимый человек в моей жизни. Спасибо за всё, что ты делаешь для меня и нашей семьи. Желаю тебе крепкого здоровья, счастья, любви и удачи во всем. Ты — лучшая мама на свете!»