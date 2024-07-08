С Днем семьи, любви и верности: красивые открытки и поздравления своими словами

В середине лета в России отмечают День семьи, любви и верности, который совпадает с днем памяти святых покровителей семьи — Петра и Февронии Муромских. Ежегодно празднования проходят 8 июля. В этот большой семейный праздник поздравляют супругов, бабушек, дедушек, семейные пары и тех, кто только готовится вступить в брак. «Известия» подготовили красивые открытки и поздравления к Дню семьи, которыми можно поделиться с близкими.

8 июля — праздник День семьи, любви и верности

История появления праздника связана с преданием о Петре и Февронии, жившими на рубеже XII–XIII веков в городе Муроме, ставшем восточным форпостом средневековой Руси. Петр был младшим братом Муромского князя Павла. Однажды к его жене повадился ходить дьявол, каждый раз принимая облик Павла. Петр смог распознать дьявола и сразил его мечом. Издыхая, змий-искуситель обрызгал Петра кровью, из-за чего всё его тело покрылось язвами.

Излечить его смогла только дочь пчеловода Феврония из соседней Рязанской земли, впоследствии ставшая супругой Петра. После смерти брата Петр взошел на княжеский престол. Но вскоре молодые супруги были вынуждены покинуть Муром, так как бояре не приняли простолюдинку. После их отъезда в городе началась смута. Тогда муромляне попросили Петра и Февронию вернуться, чтобы вновь править над ними.

Возвратившись в Муром, супруги прожили здесь до конца своих дней, став образцом христианской семьи. В преклонном возрасте они ушли в монастырь, скончавшись в один день и час.

Предания о княжеской паре изустно ходили в народе еще с конца XII века. Позднее церковный писатель Ермолай написал «Повесть о Петре и Февронии Муромских», списки которой разошлись по разным городам. До наших дней их дошло более 300.

Когда обсуждался вопрос, кого выбрать в качестве символа супружества, то выбор пал на Петра и Февронию. Традиция отмечать праздник в их честь появилась еще 1990-е годы в Муроме, где хранятся мощи святых. С 2008 года его стали справлять как День семьи, любви и верности по всей России. А с июня 2022 года указом президента праздник стал официальным.

День семьи, любви и верности: открытки и картинки

С каждым годом День семьи становится всё популярнее среди россиян. В этот день по всей стране чествуют семейные пары, которые прожили в браке не менее 25 лет. Им вручают медали «За любовь и верность». В праздник многие незамужние девушки получают предложения руки и сердца, а влюбленные, планирующие создать семью, стремятся заключить брак именно 8 июля.

По сложившейся традиции в День семьи дарят белые ромашки. Это главный атрибут торжества, который издревле считается символом любви. И, конечно, как и в другие знаменательные даты, принято обмениваться с близкими открытками и теплыми поздравлениями.

Поскольку 8 июля отмечается большой семейный праздник, объединяющий разные поколения, то в качестве сюжета для поздравительных открыток часто выбирают семейные фотографии, белых лебедей, ромашки, а также иконические изображения Петра и Февронии.

Поздравление с Днем семьи, любви и верности: своими словами в прозе и стихах

Картинки можно дополнить добрыми пожеланиями и поздравлениями. Вот примеры того, как поздравить с Днем семьи, любви и верности в стихах и прозе своими словами:

«Семья единая структура, как полноценный механизм.

Она цветет в любви амура и быстро сохнет от обид.

Пусть ваша крепкая ячейка на славный праздник — День семьи,

Как речка с ручейком сольется и долги будут ваши дни».

«Поздравляю с Днем семьи

Всех своих любимых,

Чтобы в счастье и любви

Мы всё время жили!



Чтобы полной чашей дом

Был наш непременно,

И достаток был бы в нем,

И гостей немерено».

«Семья — самое ценное, что есть на земле. В День семьи желаю пронести свою любовь через года, сохранив самые светлые чувства. Пусть ваш семейный очаг пылает долго и ярко, а верность будет основой ваших отношений. Мира, душевной теплоты и благополучия вам и вашим близким».

«В день памяти праведных Петра и Февронии хочу пожелать гармонии, любви и взаимопонимания вашей семье. Пусть ваша супружеская жизнь будет такой же долгой, счастливой и найдет продолжение в детях и внуках. С Днем семьи, любви и верности!».

Открытки подготовлены «Известиями» с использованием фото Максима Богодвида, Сергея Лантюхова, Максима Блинова, Кирилла Зыкова и Сергея Мальгавко.