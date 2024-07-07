8 июля — День Петра и Февронии Муромских: история и традиции праздника

Ежегодно 8 июля православные верующие чтут память благоверных Петра и Февронии Муромских — святых покровителей семейного счастья и супружеских уз. В 2024 году торжество выпадает на понедельник. «Известия» рассказывают об истории праздника и о том, в чем помогают святые.

День Петра и Февронии в 2024 году — история

Устные сказания о Петре и Февронии существовали примерно с XIII века, однако до середины XVI столетия официальное церковное почитание установлено не было. Вскоре после канонизации святых в 1547 году известный писатель Ермолай-Еразм создал житийную повесть о муромской чете.

Благодаря необычному и романтическому сюжету произведение стало настоящим «хитом» своего времени. До наших дней дошло свыше 300 списков этой истории.

По легенде, наследник муромского престола Петр заболел проказой. Ни один лекарь не смог ему помочь, поэтому он отправился в Рязанские земли на поиски умелого целителя. Там он встретил крестьянку Февронию, отличавшуюся красотой и мудростью. Она обещала вылечить князя, но взамен потребовала, взять ее в жены. Петр согласился и получил лекарство, которое в тот же день избавило его от болезненных струпьев.

Князь, испугавшись неравного брака, решил откупиться от знахарки подарками и направился обратно в Муром. Но в дороге недуг вернулся, и Петр был вынужден вновь просить Февронию об исцелении. После этого он сдержал обещание и женился на девушке.

Некоторое время спустя Петр стал полноправным правителем Мурома. Бояре не одобряли его брак с простолюдинкой и выдвинули ультиматум: либо она возвращается в родную деревню, либо князь лишается престола. Петр не стал отказываться от любимой супруги и вместе с ней отправился в изгнание. Феврония во всем поддерживала мужа, разделяя с ним лишения и скудные трапезы.

Торжество бояр длилось недолго — вскоре в Муроме началась смута, и народ стал просить князя с княгиней вернуться. Петр и Феврония откликнулись на их просьбу и долгие годы мудро правили своими землями. В старости они вместе приняли монашество и удалились в разные монастыри.

Умерли Петр и Феврония в один день — 8 июля 1228 года. Супруги завещали похоронить их в одном гробу, однако люди решили, что эта просьба не соответствует их монашескому статусу, и погребли их в разных храмах. Но наутро святые вновь оказались вместе. После этого монахи всё же исполнили последнюю волю княжеской четы.

День Петра и Февронии в 2024 году — традиции

В День Петра и Февронии многие верующие посещают храмы. Иногда в честь праздника проходят особые молебны, во время которых священнослужители молятся о благополучии всех семей.

Кроме того, на день памяти святых приходится День семьи, любви и верности. В честь праздника во многих городах устраивают гуляния, концерты, фестивали, семейные конкурсы и спортивные соревнования. Самые масштабные торжества традиционно проходят в Муроме, на родине князя Петра.

Многие верующие стремятся провести День Петра и Февронии с семьей. Одни приглашают родственников на ужин, другие отправляются с детьми и супругами на прогулки или принимают участие в городских мероприятиях.

День Петра и Февронии в 2024 году — в чем помогают

Благоверные Петр и Феврония почитаются как покровители семьи и брака. К ним обращаются за помощью в преодолении разногласий между родственниками, зачатии и рождении ребенка. Святых также просят об обретении семейного счастья, здоровье для детей и разрешении кризисных ситуаций внутри семьи.

День Петра и Февронии в 2024 году — что можно и нельзя делать

Православная церковь не устанавливает строгих запретов в день Петра и Февронии. Верующие в праздник могут помолиться дома или в храме, навестить родственников или принять участие в благотворительной акции.

Тем не менее, следует помнить, что торжество приходится на Петров пост, во время которого нельзя употреблять в пищу мясо, молочные продукты и яйца. На рыбу и морепродукты ограничение не распространяется. Исключение составляют среда и пятница — дни особо строгого поста, когда допускается есть только растительную пищу.

В связи с Петровым постом в День Петра и Февронии в храмах не проводится таинство венчания. Однако ничто не запрещает обручиться в праздник или заключить гражданский брак в загсе.

Согласно народным поверьям, 8 июля нельзя ругаться с близкими, использовать нецензурную брань и вступать в конфликты. Также не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом и рукоделием.

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