15 мая — Международный день семей: суть праздника, тема и мероприятия 2024 года

Международный день семей отмечается ежегодно 15 мая. Праздник провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН с целью укрепить роль семьи и привлечь внимание общественности к защите интересов семьи и семейных ценностей. В 2025 году эта дата будет отмечаться в 32-й раз. Об истории и традициях праздника и о том, какой теме посвящены мероприятия в текущем году, читайте в материале «Известий».

Международный день семей в 2025 году — история праздника

Идея об образовании всемирного торжества зародилась еще в 1980-е годы. В то время ООН уделяла больше внимания вопросам семьи как основному элементу общества.

Итогом этой работы стала резолюция о Международном годе семьи 1993 года, которая также учредила новый праздник — Международный день семей (International Day of Families). Это позволило вывести семейные ценности и политику в области защиты семей на новый уровень. Инициатором праздника стал лично генеральный секретарь ООН Бутрос Бутрос-Гали, возглавлявший организацию с 1992 по 1996 год.

У Международного дня семей даже есть своя эмблема. Она представляет собой зеленый круг, в центре которого проходит красная линия, повторяющая очертание сердца под крышей дома. Изображение символизирует дом, в котором царят любовь и взаимопонимание.

Ежегодно торжество отмечают во многих странах мира. Помимо этого, в России есть свой праздник, посвященный семьям, — Всероссийский день семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. Также в целях защиты семьи и традиционных семейных ценностей в России дважды объявляли Год семьи. Впервые он прошел в 2008 году. Вторым Годом семьи указом президента провозглашен 2024 год.

Международный день семей в 2025 году — традиции

Каждый год для Международного дня семей выбирается отдельная тема. В разные годы девизом праздника были «Создание семей на основе партнерства», «Демографические тенденции и семьи», «Семьи и урбанизация», «Влияние миграции на семьи во всём мире», «Семьи и новые технологии».

К празднику приурочены различные просветительские мероприятия и акции. По всему миру проходят фестивали, конференции, форумы, а также встречи с супружескими парами, которые делятся с молодыми парами секретами счастливой семейной жизни.

Широко этот день освещается в средствах массовой информации. Выходят тематические передачи и публикации, посвященные вопросам семьи. В том числе публикуется послание генерального секретаря ООН по обозначенной теме праздника.

Международный день семей в 2025 году — тема и мероприятия

Тема Международного дня семей в 2025 году — «Ориентированные на семью программы в целях устойчивого развития». Таким образом планируется повысить осведомленность населения о роли семьи в обществе.

«Международный день семей 2025 года призван повысить осведомленность о важности включения политики, ориентированной на семью, в национальные программы развития для решения таких мегатрендов, как технологические преобразования, демографические сдвиги, урбанизация, миграция и изменение «лимата», — говорится на сайте всемирной организации.

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